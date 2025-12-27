Wapa.pe
CONFIRMADO | Horario de atención de Metro, Makro, Plaza Vea, Tottus y más supermercados hasta el 31

Hermana de Pamela Franco revela escena íntima de Christian Cueva con cantante tras impactante videollamada

Karla Franco decidió compartir en sus redes un video privado de Pamela Franco y Christian Cueva. 

    Hermana de Pamela Franco revela escena íntima de Christian Cueva con cantante tras impactante videollamada
    Hermana de Pamela Franco revela ESCENA ÍNTIMA de Christian Cueva con cantante tras IMPACTANTE videollamada | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Hermana de Pamela Franco revela escena íntima de Christian Cueva con cantante tras impactante videollamada

    El futbolista Christian Cueva vuelve a ser blanco de críticas luego de que Pamela López lo expusiera en redes sociales al difundir una videollamada en la que el jugador se habría comunicado con sus hijos bajo los efectos del alcohol. En medio de esta nueva polémica, Karla Franco, hermana de la cantante Pamela Franco, sorprendió al publicar imágenes que muestran un momento privado y cercano entre la pareja.

    El video que difundió la hermana de Pamela Franco sobre Christian Cueva

    Desde su cuenta de Instagram, Karla Franco compartió dos historias que no pasaron desapercibidas. En ellas se observa a la cumbiambera junto al exjugador de Emelec en una actitud relajada y muy cariñosa.

    En el primer video, Christian Cueva aparece con una guitarra simulando tocar una canción mientras Pamela se prepara para cantar. La escena termina con un gesto de complicidad cuando la artista reacciona dándole un beso. En el segundo clip, ambos interpretan una canción de cumbia acompañados por un tercer personaje no identificado, disfrutando del momento entre risas y cercanía.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Cueva llama a sus hijos y los HACE LLORAR y Pamela López LO ENFRENTA en videollamada: "No se llama con alcohol encima"

    “¡Qué lindo! ¡Que viva el amor! Esa es la actitud. La vida es una y hay que ser felices”, escribió Karla Franco en ambas publicaciones, dejando clara su postura frente a la relación.

    Los planes de Christian Cueva con Pamela Franco

    En declaraciones a un medio local, Christian Cueva fue consultado sobre el futuro que imagina junto a Pamela Franco. El futbolista aclaró que, por ahora, ambos están concentrados en sus responsabilidades laborales y en el bienestar de sus hijos.

    “Yo sueño con muchas cosas, con un proyecto de vida y estabilidad. Hemos conversado bastante, pero hoy nuestra prioridad es el trabajo y pensar siempre en nuestros hijos”, expresó el jugador en entrevista con Exitosa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermana de Pamela Franco revela escena íntima de Christian Cueva con cantante tras impactante videollamada
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia.

