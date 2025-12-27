Hermana de Pamela Franco revela ESCENA ÍNTIMA de Christian Cueva con cantante tras IMPACTANTE videollamada | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Hermana de Pamela Franco revela ESCENA ÍNTIMA de Christian Cueva con cantante tras IMPACTANTE videollamada | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

El futbolista Christian Cueva vuelve a ser blanco de críticas luego de que Pamela López lo expusiera en redes sociales al difundir una videollamada en la que el jugador se habría comunicado con sus hijos bajo los efectos del alcohol. En medio de esta nueva polémica, Karla Franco, hermana de la cantante Pamela Franco, sorprendió al publicar imágenes que muestran un momento privado y cercano entre la pareja.

El video que difundió la hermana de Pamela Franco sobre Christian Cueva

Desde su cuenta de Instagram, Karla Franco compartió dos historias que no pasaron desapercibidas. En ellas se observa a la cumbiambera junto al exjugador de Emelec en una actitud relajada y muy cariñosa.

En el primer video, Christian Cueva aparece con una guitarra simulando tocar una canción mientras Pamela se prepara para cantar. La escena termina con un gesto de complicidad cuando la artista reacciona dándole un beso. En el segundo clip, ambos interpretan una canción de cumbia acompañados por un tercer personaje no identificado, disfrutando del momento entre risas y cercanía.

“¡Qué lindo! ¡Que viva el amor! Esa es la actitud. La vida es una y hay que ser felices”, escribió Karla Franco en ambas publicaciones, dejando clara su postura frente a la relación.

Los planes de Christian Cueva con Pamela Franco

En declaraciones a un medio local, Christian Cueva fue consultado sobre el futuro que imagina junto a Pamela Franco. El futbolista aclaró que, por ahora, ambos están concentrados en sus responsabilidades laborales y en el bienestar de sus hijos.