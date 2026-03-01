Samahara Lobatón rompió su silencio y enfrentó críticas sobre su trabajo, reafirmando su compromiso de mantener a su familia y el bienestar de sus hijos como prioridad.

En medio de la controversia, Samahara Lobatón rompió su silencio y enfrentó los comentarios sobre su trabajo. La influencer utilizó una transmisión en vivo para explicar cómo sostiene económicamente a su familia. Con un mensaje firme, aseguró que no le avergüenza ningún oficio si se trata de sacar adelante a sus hijos.

Samahara Lobatón responde a críticas sobre su trabajo

La influencer Samahara Lobatón volvió a estar en el centro de la conversación digital tras pronunciarse en una transmisión en vivo en TikTok. La hija de Melissa Klug decidió responder a los cuestionamientos sobre su situación laboral y dejó claro que su prioridad absoluta son sus hijos.

Durante el enlace en directo, Samahara aseguró que su rutina está enfocada en generar ingresos para sostener a su familia y remarcó que no le avergüenza ningún trabajo si se trata de velar por el bienestar de los pequeños.

En medio de la transmisión, la influencer fue enfática al explicar el esfuerzo que realiza día a día. “Estoy trabajando, me estor rompiendo el po…por mis hijos y sacando adelante a mis hijos y eso es lo que siempre he hecho, así tenga que vender plátanos en la calle yo lo voy a hacer. Para eso yo trabajo, me rompo el lomo trabajando por mis hijos y no tengo uno, tengo tres”, expresó.

Con estas declaraciones, Samahara Lobatón dejó en claro que su motor principal son sus tres hijos y que está dispuesta a asumir cualquier reto laboral con tal de garantizar su estabilidad.

Samahara descarta reconciliación con Youna

En declaraciones recientes, Samahara fue enfática al negar que exista una segunda oportunidad en el plano amoroso. “Vine a Estados Unidos porque era un plan que teníamos para que Xianna pueda pasar unos días con su papá. ¿Qué sentí cuando me dio un beso? Vamos a aclarar algo, no fue un beso, sino un reto que se hizo en TikTok, pero me dio nervios”, señaló.

Asimismo, dejó claro que el vínculo actual entre ambos es únicamente cordial. “Pero no hay posibilidad de que retomemos la relación, nosotros nos estamos llevando muy bien como amigos. Por Youna siento mucho cariño y empatía por lo que está pasando ahora”, agregó Samahara.