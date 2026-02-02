Samahara Lobatón revela cómo es actualmente su relación con Bryan Torres: "Me llevo muy bien con él"

Samahara Lobatón revela que mantiene una relación cordial con Bryan Torres, niega manipulaciones y aclara que no existen medidas que limiten el contacto con sus hijos.

Luego de semanas de silencio y especulación, Samahara Lobatón volvió a aparecer frente a cámaras y dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas. En el programa “Sin + que decir”, conducido por María Pía Copello, la influencer habló por primera vez sobre su vínculo actual con Bryan Torres, pese a la grave denuncia que existe en su entorno familiar.

Sin entrar en detalles sobre el proceso legal ni sobre la intervención del Ministerio de la Mujer, Samahara aseguró que, hoy por hoy, su relación con el salsero es estable y centrada únicamente en sus hijos.

“Mi prioridad son mis hijos”: su versión sobre el presente con Bryan

En la entrevista, la ex chica reality fue clara al describir cómo es su trato actual con el cantante, recalcando que no existe conflicto entre ellos: "Me llevo muy bien en estos momentos como padres con Bryan, no tengo ningún conflicto con él ahorita. Él va, está con sus hijos, pasa tiempo con ellos y eso es la prioridad. Mi prioridad son mis hijos y que que ellos no se vean afectados con el cargamontón mediático que está haciendo la prensa".

Consultada sobre si aún conviven, evitó responder directamente, pero explicó por qué decidió mantener una postura conciliadora:"Él está con sus hijos, comparte y pasa tiempo con ellos, que es la prioridad. Yo ya he vivido una guerra con el papá de mi hija mayor, todo el Perú ha sido espectador. Yo ya no quiero una guerra para mí, quiero paz para mí y mis hijos y eso solo se lo voy a transmitir siendo madura en el proceso".

Niega restricciones legales y rechaza cualquier manipulación

Samahara también aseguró que no existe ninguna medida que limite el contacto de Bryan con sus hijos, por lo que él continúa viéndolos con normalidad:

"No hay ninguna medida de alejamiento y protección para mí o mis hijos. Bryan puede recogerlos, sacarlos, haciendo la vida como ha venido haciéndolo con ellos. Esto está en un proceso y mientras se esclarecen las cosas todo tiene que seguir igual con mis hijos".

Además, negó rotundamente que el salsero tenga algún tipo de control sobre sus decisiones: "Acá él no me manipula, no me dice qué decir, qué hacer, yo soy libre de hacer lo que se me da la gana y esa es mi personalidad, siempre he sido así".

Su relación con Melissa Klug sigue firme