Samahara reaparece e indica que Ministerio de la Mujer le quiere QUITAR A SUS HIJOS por desprotección: "Tienen luz y agua"

Samahara Lobatón rompe su silencio en un podcast y acusa al Ministerio de la Mujer de irregularidades tras iniciar un proceso que podría quitarle a sus hijos.

Después de semanas de especulación, Samahara Lobatón decidió hablar por primera vez. Lo hizo en el podcast “Sin más que decir”, conducido por María Pía Copello, donde aseguró que su participación no fue remunerada y que aceptó la invitación únicamente para exponer lo que considera graves irregularidades en la actuación del Ministerio de la Mujer.

Aunque evitó referirse directamente a la denuncia por agresión contra Bryan Torres, sí fue contundente al afirmar que la entidad estatal inició un proceso que podría derivar en la pérdida de la custodia de sus hijos.

Samahara Lobatón sale en defensa de sus hijos: "No existe desprotección"

La influencer afirmó que sus hijos no están expuestos al conflicto legal ni a la polémica pública, y negó tajantemente cualquier abandono o riesgo hacia ellos.

"Mis hijos no tienen que pasar con este proceso, acá no hay una desprotección de mi parte hacia ellos y si otras personas lo consideran así es su opinión, para eso está esta entidad que debe ir si mis hijos viven en desprotección, tiene luz, agua, comida, tienen una mamá, tienen nanas, tienen un papá cada uno de ellos, una está matriculada al colegio, la otra ha comenzado estimulación yendo al nido, no hay ningún tipo de desproteccion".

Según explicó, la carpeta de su caso solo registra la situación con el salsero como “conflictos”, sin mencionar presuntos actos de violencia ni riesgo para los menores.

Denuncia irregularidades en las visitas y notificaciones

Samahara también cuestionó el procedimiento realizado por la entidad, asegurando que se omitieron evaluaciones clave.

"Hay varias diligencias que la Fiscalía viene haciendo, no tengo nada que hablar sobre ese tema (la denuncia), si decidí hablar es porque se están cometiendo irregularidades con el Ministerio de la Mujer, con el SEM. Hay cámaras en mi casa grabando la entrada y la salida de todas las personas que van a mi casa, ellos alegan por un programa de televisión cosas y se saltaron todo el protocolo. Tuvieron que hacerme una visita a mi hogar, una pericia psicológica, una entrevista con las nanas, con una de mis hijas que es la que habla, se saltaron este proceso, se me notificó a las 11 de la noche un viernes, una hora que ellos no trabajan (…) Entonces eso es una irregularidad y se quieren colgar la bandera con mis hijos".

La influencer sostuvo que ninguna de sus hijas fue evaluada psicológicamente y que no se entrevistó al personal que convive con ellas.

Silencio sobre la denuncia, pero firme ante el proceso

Aunque no quiso hablar de la investigación contra Torres, Lobatón dejó claro que su intervención pública busca frenar lo que considera un proceso injusto.