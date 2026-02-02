Samahara Lobatón sorprende con mensaje espiritual que REAVIVAN los rumores de reconciliación con Bryan Torres

Samahara Lobatón publica un mensaje bíblico desde una iglesia mientras nuevas imágenes con Bryan Torres reavivan dudas sobre su relación en medio de la investigación.

Una sola imagen bastó para encender nuevamente las redes. Samahara Lobatón reapareció con un mensaje cargado de simbolismo desde lo que parece ser una iglesia, justo cuando su nombre vuelve a estar en el centro de la polémica por las recientes imágenes que la vinculan otra vez con Bryan Torres.

Sin pronunciarse directamente sobre el caso, la influencer optó por una cita bíblica que muchos interpretaron como una señal de fortaleza, mientras otros la vieron como una forma de evitar responder a las preguntas que siguen rodeando su relación.

El mensaje que dividió a sus seguidores

En una historia publicada en redes, Samahara compartió una imagen tomada en lo que aparenta ser un templo religioso, acompañada de una frase que no pasó desapercibida:

“Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas”.

No hubo explicación adicional. Sin embargo, el contexto hizo que el mensaje se leyera como una respuesta indirecta al escándalo que enfrenta desde que salieron a la luz imágenes donde se la ve nuevamente junto al salsero.

Mientras algunos seguidores la respaldaron por buscar refugio en la fe, otros cuestionaron la coherencia entre el contenido espiritual y las escenas difundidas en programas de espectáculos.

Imágenes que vuelven a encender la polémica

Casi en simultáneo al mensaje religioso, un programa de farándula difundió nuevas tomas de Samahara y Bryan. Las cámaras los captaron en los exteriores de su vivienda revisando una camioneta roja, sonriendo y compartiendo gestos de cercanía.

En otro momento, Torres fue grabado dentro del departamento, cargando a su hija y jugando con ella con total naturalidad. Para muchos, estas escenas mostraban una dinámica que iba más allá de una relación solo parental.

La voz en off del programa resumió la percepción general con una frase que se volvió viral: “No están juntos, están más juntos que nunca”.

Horas después, la influencer evitó responder a la prensa y se retiró en la misma camioneta roja. Más tarde, fue vista ingresando a la Dirincri de Surco, donde permaneció cerca de cinco horas. Al salir, regresó a su domicilio, donde Bryan Torres volvió a ser captado poco después. Ambos fueron vistos juntos en una ventana, sin hablar, una escena que causó sorpresa entre los conductores del programa.

Defensa legal y versiones enfrentadas

El proceso por presunta agresión continúa bajo investigación. Aunque Samahara y Bryan no han dado declaraciones directas, el abogado del salsero, Christian Salas Beteta, sí rompió el silencio.

El letrado sostuvo que su defendido se declaró inocente y cuestionó la veracidad del video que circula en redes, sugiriendo que pudo haber sido editado o manipulado con inteligencia artificial. “El intento de feminicidio no ha existido”, afirmó.

También aseguró que no hubo una denuncia formal el día de los hechos y citó una supuesta declaración de la madre de Samahara, quien habría señalado que su hija no le comentó sobre violencia esa noche.

Estas afirmaciones generaron controversia, ya que no se presentaron pruebas que respalden la hipótesis de manipulación digital.