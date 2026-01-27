Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡A alistar las velas! Anuncian cortes de luz este 27 y 29 de enero por hasta 5 horas: revisa si tu zona se verá afectada

Samahara Lobatón y Bryan Torres asombran al revelar que no se reconocen como personajes en polémico video, afirma abogado

Abogado de Bryan Torres dejó a todos con la boca abierta al indicar que el cantante ni Samahara Lobatón se reconocen en controversial video. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Samahara Lobatón y Bryan Torres asombran al revelar que no se reconocen como personajes en polémico video, afirma abogado
    Samahara Lobatón y Bryan Torres asombran al revelar que NO SE RECONOCEN como personajes en polémico video, afirma abogado | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Samahara Lobatón y Bryan Torres asombran al revelar que no se reconocen como personajes en polémico video, afirma abogado

    Luego de que Melissa Klug fuera retirada oficialmente de la investigación contra Bryan Torres por el presunto intento de feminicidio contra Samahara Lobatón, el abogado del cantante generó gran polémica al pronunciarse públicamente sobre el caso. El letrado se reunió con ‘La Chalaca’, quien declaró que no presenció directamente las agresiones, pero que tomó conocimiento de los hechos tras ver el video que se difundió en redes sociales. Sus declaraciones en el programa Arriba Mi Gente causaron indignación al minimizar el contenido del material audiovisual, pese a la crudeza de las imágenes.

    Samahara Lobatón y Bryan Torres desconocen ser protagonistas del video

    Melissa Klug brindó su testimonio como testigo después de ser excluida del proceso legal, a pesar de haber sido quien denunció a Bryan Torres tras ver los registros donde, presuntamente, agrede físicamente a su hija dentro de su habitación.

    En ese contexto, el abogado del músico, duramente cuestionado por relativizar la gravedad del caso, insistió en que no existe responsabilidad penal para su defendido, ya que Samahara Lobatón no ha presentado una denuncia formal. Incluso, señaló que la influencer se encontraría en una etapa de negación, lo que la haría más vulnerable al seguir vinculada con el padre de sus hijos.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Melissa Klug confiesa la drástica decisión de Samahara Lobatón contra su familia por ir contra Bryan Torres

    Sin embargo, lo que más sorprendió fue que, pese a que el video difundido coincide con el material que Samahara compartió anteriormente al denunciar una infidelidad, misma ropa, escenario y circunstancias, el abogado aseguró que ni Torres ni Lobatón reconocen ser las personas que aparecen en las imágenes donde él intenta asfixiarla.

    “¿El video no es una prueba contundente de una agresión de Bryan contra Samahara?”, se le consultó. A lo que respondió: “Sería contundente si fuera de una fuente original, si no estuviera editado y si los involucrados en este video dijeran ‘sí, somos nosotros, es nuestra habitación’. Hasta el momento se está negando eso (...) Efectivamente (Samahara se ha negado). Hoy en día, con toda la tecnología que hay, con toda la edición que hay, es posible que aquí hayan sido sorprendidos, primero los medios de comunicación y luego la señora Melissa Klug”.

    Finalmente, el abogado incluso dejó abierta la posibilidad de que las imágenes hayan sido generadas con inteligencia artificial, lo que provocó la indignación de Melissa Klug. La empresaria respondió que la defensa de Torres estaría negando la existencia del material, pese a que, según ella, las grabaciones provienen directamente de las cámaras de seguridad de la casa de su hija y pueden recuperar el video completo de aproximadamente 20 minutos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón y Bryan Torres asombran al revelar que no se reconocen como personajes en polémico video, afirma abogado
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Difunden la primera declaración de Samahara Lobatón con la justicia frente a Bryan Torres

    Hija de Tula Rodríguez sorprende con ofensivo gesto ante rechazo de su madre a sus pedidos ¿Qué hizo?

    ¡ROMPE SU SILENCIO! Trabajador de hotel acusa a Tony Succar de tener “problemas de ira”

    Macarius terminó con Suheyn Cipriani y ella lo buscó en Arequipa para recuperarlo: "Me hace feliz"

    Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Se viene el bebé? Melissa Paredes emociona con anuncio sorpresa: "La familia crece, no puedo estar más feliz"

    Yahaira Plasencia termina con fuertes rumores de embarazo ¿y confirma que está en la dulce espera? "Debo contarles algo"

    Productora de Erick Osores REAPARECIÓ y periodista reveló su estado: “Ella está…”

    Esposa de Pedro Aquino reaccionó con drástica decisión a separación del futbolista de Alianza Lima

    Antonio Pavón rompe en llanto al confesar doloroso testimonio sobre la enfermedad que adolece su hijo con Sheyla Rojas

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;