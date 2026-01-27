Abogado de Bryan Torres dejó a todos con la boca abierta al indicar que el cantante ni Samahara Lobatón se reconocen en controversial video.

Luego de que Melissa Klug fuera retirada oficialmente de la investigación contra Bryan Torres por el presunto intento de feminicidio contra Samahara Lobatón, el abogado del cantante generó gran polémica al pronunciarse públicamente sobre el caso. El letrado se reunió con ‘La Chalaca’, quien declaró que no presenció directamente las agresiones, pero que tomó conocimiento de los hechos tras ver el video que se difundió en redes sociales. Sus declaraciones en el programa Arriba Mi Gente causaron indignación al minimizar el contenido del material audiovisual, pese a la crudeza de las imágenes.

Samahara Lobatón y Bryan Torres desconocen ser protagonistas del video

Melissa Klug brindó su testimonio como testigo después de ser excluida del proceso legal, a pesar de haber sido quien denunció a Bryan Torres tras ver los registros donde, presuntamente, agrede físicamente a su hija dentro de su habitación.

En ese contexto, el abogado del músico, duramente cuestionado por relativizar la gravedad del caso, insistió en que no existe responsabilidad penal para su defendido, ya que Samahara Lobatón no ha presentado una denuncia formal. Incluso, señaló que la influencer se encontraría en una etapa de negación, lo que la haría más vulnerable al seguir vinculada con el padre de sus hijos.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue que, pese a que el video difundido coincide con el material que Samahara compartió anteriormente al denunciar una infidelidad, misma ropa, escenario y circunstancias, el abogado aseguró que ni Torres ni Lobatón reconocen ser las personas que aparecen en las imágenes donde él intenta asfixiarla.

“¿El video no es una prueba contundente de una agresión de Bryan contra Samahara?”, se le consultó. A lo que respondió: “Sería contundente si fuera de una fuente original, si no estuviera editado y si los involucrados en este video dijeran ‘sí, somos nosotros, es nuestra habitación’. Hasta el momento se está negando eso (...) Efectivamente (Samahara se ha negado). Hoy en día, con toda la tecnología que hay, con toda la edición que hay, es posible que aquí hayan sido sorprendidos, primero los medios de comunicación y luego la señora Melissa Klug”.