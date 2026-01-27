El abogado Benji Espinoza indicó que Samahara Lobatón se resiste a declarar y aún no pasa la pericia psicológica en el caso contra Bryan Torres.

Tras la difusión de un video que muestra la agresión de Bryan Torres hacia Samahara Lobatón, la influencer ha decidido no declarar en su contra, a pesar de haber prometido a su madre actuar al respecto. La Fiscalía ahora excluye de la investigación a Melissa Klug, lo que deja la denuncia sin su respaldo. Si no se realiza una investigación minuciosa, existe el riesgo de que el caso quede archivado antes de avanzar.

Fiscalía excluye a Melissa Klug del caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres

Aunque Melissa Klug fue quien presentó la denuncia contra Bryan Torres, aportando como prueba un video que evidencia que su hija estuvo en peligro, la Fiscalía decidió excluirla del caso, impidiéndole presentar nuevas pruebas de agresión o maltrato hacia la influencer.

"El fiscal ha resuelto que Melissa Klug ya no participará en la investigación, sino solo como testigo en su calidad de denunciante. Esto resulta grave porque el fiscal desconoce que ella se vea perjudicada como consecuencia del delito del agresor, por ser la mamá. No podemos impulsar, presentar pruebas o alegar sobre el caso porque Samahara es una mujer adulta y no necesita representante", reveló el abogado Benji Espinoza.

Aun así, lo más preocupante es que la propia Samahara no ha querido denunciarlo: "Cuando llegan a casa de Samahara Lobatón dice 'no puedo decir nada porque mis hijos están presentes'. Cuando se le llama a declarar como víctima para que narre los ataques que sufrió, se queda callada. Se ha ordenado una pericia psicológica que no pasa. Estamos frente a una víctima que no reconoce ser víctima y una madre que quiere colaborar, pero ha quedado al margen por decisión del fiscal", comentó.