Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el martes 27 de enero: mira si el tuyo se verá afectado

Melissa Klug es EXCLUIDA de investigación por agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón: "No reconoce ser víctima"

El abogado Benji Espinoza indicó que Samahara Lobatón se resiste a declarar y aún no pasa la pericia psicológica en el caso contra Bryan Torres.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Klug es EXCLUIDA de investigación por agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón: "No reconoce ser víctima"
    Melissa Klug es excluida por Fiscalía de las investigaciones tras agresión de Bryan Torres a Samahara. | Composición Wapa
    Melissa Klug es EXCLUIDA de investigación por agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón: "No reconoce ser víctima"

    Tras la difusión de un video que muestra la agresión de Bryan Torres hacia Samahara Lobatón, la influencer ha decidido no declarar en su contra, a pesar de haber prometido a su madre actuar al respecto. La Fiscalía ahora excluye de la investigación a Melissa Klug, lo que deja la denuncia sin su respaldo. Si no se realiza una investigación minuciosa, existe el riesgo de que el caso quede archivado antes de avanzar.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Tony Succar y su padre denuncian maltrato en hotel tras impedirles usar el baño

    Fiscalía excluye a Melissa Klug del caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres

    Aunque Melissa Klug fue quien presentó la denuncia contra Bryan Torres, aportando como prueba un video que evidencia que su hija estuvo en peligro, la Fiscalía decidió excluirla del caso, impidiéndole presentar nuevas pruebas de agresión o maltrato hacia la influencer.

    "El fiscal ha resuelto que Melissa Klug ya no participará en la investigación, sino solo como testigo en su calidad de denunciante. Esto resulta grave porque el fiscal desconoce que ella se vea perjudicada como consecuencia del delito del agresor, por ser la mamá. No podemos impulsar, presentar pruebas o alegar sobre el caso porque Samahara es una mujer adulta y no necesita representante", reveló el abogado Benji Espinoza.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Productora de Erick Osores REAPARECIÓ y periodista reveló su estado: “Ella está…”

    Aun así, lo más preocupante es que la propia Samahara no ha querido denunciarlo: "Cuando llegan a casa de Samahara Lobatón dice 'no puedo decir nada porque mis hijos están presentes'. Cuando se le llama a declarar como víctima para que narre los ataques que sufrió, se queda callada. Se ha ordenado una pericia psicológica que no pasa. Estamos frente a una víctima que no reconoce ser víctima y una madre que quiere colaborar, pero ha quedado al margen por decisión del fiscal", comentó.

    "El fiscal, con este criterio restrictivo, ignorando los derechos internacionales humanos de las víctimas, este caso se irá al archivo si no hay una investigación diligente y prolija, y si no nos permiten participar", dijo el abogado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug es EXCLUIDA de investigación por agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón: "No reconoce ser víctima"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    Valery Revello, ex de Sergio Peña, reaparece con impensado mensaje en medio de grave denuncia contra el futbolista

    Hija de Tula Rodríguez sorprende con ofensivo gesto ante rechazo de su madre a sus pedidos ¿Qué hizo?

    Samahara reaparece con preocupante mensaje tras bloquear a Melissa Klug y sus familiares

    Productora de Erick Osores REAPARECIÓ y periodista reveló su estado: “Ella está…”

    Lo más vistos en Farándula

    Mánager de Pamela Franco rompe su silencio y revela TODA LA VERDAD sobre trabajar con la cantante

    Sergio Peña tuvo conversación con mujer denunciante a solo minutos después de “reunión” con Miguel Trauco y Carlos Zambrano, afirma abogado

    Hija de Pamela López lanza fuerte mensaje tras confirmarse que su mamá NO se DIVORCIARÁ de Cueva: "Rompe el patrón"

    Ethel Pozo reacciona a posible infidelidad de su esposo Julián Alexander

    Jefferson Farfán lleva de viaje a Xiomy Kanashiro por su cumpleaños y grita su amor: “Iluminas mi vida. Te amo”

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;