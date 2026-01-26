Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el martes 27 de enero: mira si el tuyo se verá afectado

Productora de Erick Osores REAPARECIÓ y periodista reveló su estado: “Ella está…”

Erick Osores confirmó que su productora Thais Atenas fue encontrada sana y salva tras ser reportada como desaparecida en Ica

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Productora de Erick Osores REAPARECIÓ y periodista reveló su estado: “Ella está…”
    Erick Osores había pedido ayuda para conocer su paradero. | Composición Wapa
    Productora de Erick Osores REAPARECIÓ y periodista reveló su estado: “Ella está…”

    La preocupación se transformó en alivio. Luego de varias horas de angustia, el periodista deportivo Erick Osores confirmó que su productora, Thais Atenas Sotelo Urteaga, fue finalmente localizada tras haber sido reportada como desaparecida en la región de Ica.

    La noticia, que había movilizado a colegas, seguidores y usuarios en redes sociales, tuvo un desenlace positivo gracias a la rápida difusión del caso.

    Erick Osores confirmó que Thais Atenas fue ubicada

    Todo comenzó cuando Osores utilizó su cuenta oficial de Instagram para alertar públicamente sobre la desaparición de su compañera de trabajo. En ese momento, explicó que Thais había sido vista por última vez en el Fundo La Catalina Agrokasa, en Ica, y desde entonces no se tenía información sobre su paradero.

    El comunicador hizo un llamado directo a la ciudadanía para recibir cualquier dato que pudiera contribuir con la búsqueda, generando una ola de solidaridad digital que se replicó en múltiples plataformas.

    Horas después, durante la noche del domingo 25 de enero, el propio Osores volvió a pronunciarse, esta vez con una noticia alentadora: la productora había sido encontrada.

    El periodista agradeció el apoyo y reveló su estado de salud

    A través de un nuevo mensaje en redes sociales, Erick Osores tranquilizó a todos los que seguían el caso y confirmó que Thais se encontraba en buen estado.

    “Thais se encuentra bien. Muchas gracias por todo el apoyo al difundir la noticia”, escribió el periodista, resaltando la importancia de la ayuda colectiva.

    wapa.pe

    El comunicador también destacó el rol fundamental que cumplieron las redes sociales para acelerar la difusión del caso y lograr una respuesta rápida. La publicación fue acompañada por cientos de mensajes de alivio y buenos deseos por parte de seguidores, colegas del medio deportivo y amigos cercanos.

    Aunque no se brindaron mayores detalles sobre lo ocurrido durante las horas en que estuvo desaparecida, el entorno de Osores optó por mantener la información en reserva, priorizando la tranquilidad y recuperación emocional de la productora.

    SOBRE EL AUTOR:
    Productora de Erick Osores REAPARECIÓ y periodista reveló su estado: “Ella está…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    Jaime Bayly impacta al confesar la relación prohibida que dejó una huella en su vida: “fue el amor de mi vida”

    Darinka Ramírez pide perdón a su hija con Farfán tras su segundo embarazo: "Vives los procesos más difíciles"

    Abogado de Sergio Peña indica que Miguel Trauco y Carlos Zambrano se quedaron con mujer en hotel

    Christian Cueva reacciona ante pedido de Pamela López por los 64 mil soles de pensión y lanza mensaje: "Voy a asumir..."

    Lo más vistos en Farándula

    Darinka Ramírez SORPRENDE con TREMENDA INDIRECTA para ¿Jefferson Farfán?: "Éramos felices"

    Esta es la última fotografía de Pedro Suárez Vértiz junto a su hija Majo antes de fallecer

    Magaly Medina vuelve a las pantallas de ATV con sorprendente spot: ¿será este su próximo ampay?

    ¿Quién es Paul Fernando de la Cruz, el esposo de Michelle Soifer, y por qué no querría divorciarse?

    Hija de Tula Rodríguez sorprende con ofensivo gesto ante rechazo de su madre a sus pedidos ¿Qué hizo?

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;