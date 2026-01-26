Productora de Erick Osores REAPARECIÓ y periodista reveló su estado: “Ella está…”

Erick Osores confirmó que su productora Thais Atenas fue encontrada sana y salva tras ser reportada como desaparecida en Ica

La preocupación se transformó en alivio. Luego de varias horas de angustia, el periodista deportivo Erick Osores confirmó que su productora, Thais Atenas Sotelo Urteaga, fue finalmente localizada tras haber sido reportada como desaparecida en la región de Ica.

La noticia, que había movilizado a colegas, seguidores y usuarios en redes sociales, tuvo un desenlace positivo gracias a la rápida difusión del caso.

Erick Osores confirmó que Thais Atenas fue ubicada

Todo comenzó cuando Osores utilizó su cuenta oficial de Instagram para alertar públicamente sobre la desaparición de su compañera de trabajo. En ese momento, explicó que Thais había sido vista por última vez en el Fundo La Catalina Agrokasa, en Ica, y desde entonces no se tenía información sobre su paradero.

El comunicador hizo un llamado directo a la ciudadanía para recibir cualquier dato que pudiera contribuir con la búsqueda, generando una ola de solidaridad digital que se replicó en múltiples plataformas.

Horas después, durante la noche del domingo 25 de enero, el propio Osores volvió a pronunciarse, esta vez con una noticia alentadora: la productora había sido encontrada.

El periodista agradeció el apoyo y reveló su estado de salud

A través de un nuevo mensaje en redes sociales, Erick Osores tranquilizó a todos los que seguían el caso y confirmó que Thais se encontraba en buen estado.

“Thais se encuentra bien. Muchas gracias por todo el apoyo al difundir la noticia”, escribió el periodista, resaltando la importancia de la ayuda colectiva.

El comunicador también destacó el rol fundamental que cumplieron las redes sociales para acelerar la difusión del caso y lograr una respuesta rápida. La publicación fue acompañada por cientos de mensajes de alivio y buenos deseos por parte de seguidores, colegas del medio deportivo y amigos cercanos.