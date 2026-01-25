Erick Osores pide ayuda para ubicar a productora desaparecida en Ica: “No hay rastro de ella”

La productora Thais Atenas Sotelo Urteaga ha sido reportada como desaparecida en Ica , y el periodista Erick Osores hizo un llamado público solicitando apoyo para dar con su paradero. ¿Cuál es la situación?

La preocupación se ha instalado en el entorno periodístico luego de que Erick Osores confirmara públicamente la desaparición de una integrante de su equipo. El comunicador deportivo usó sus plataformas digitales para solicitar apoyo ciudadano en la búsqueda de la productora Thais Atenas Sotelo Urteaga, quien fue vista por última vez en la región de Ica el sábado 24 de enero.

El caso rápidamente se difundió en redes sociales, generando una ola de mensajes solidarios y llamados a compartir información que ayude a ubicar a la joven profesional.

Erick Osores pide ayuda para encontrar a su productora

A través de su cuenta oficial de Instagram, Osores dio a conocer que Thais Atenas Sotelo se encontraba en el Fundo La Catalina Agrokasa, en Ica, cuando se perdió todo rastro de ella. Desde entonces, su paradero es desconocido.

Visiblemente afectado, el periodista hizo un llamado directo a sus seguidores y, especialmente, a quienes residen en dicha región:

"Hemos despertado con una noticia preocupante. Ha desaparecido en Ica nuestra productora Thais Sotelo. Le pedimos a la comunidad, sobre todo a los que nos siguen desde Ica, que por favor nos ayuden en el tema de la búsqueda de datos y lo que puedan aportarnos, por favor. Thais Sotelo desapreció ayer y hasta ahora no hay rastro de ella", informó Erick Osores.

Llamado urgente a la ciudadanía de Ica

Tras el mensaje, decenas de usuarios comenzaron a replicar la publicación con la esperanza de que llegue a más personas en la zona donde fue vista por última vez. El equipo del periodista ha solicitado que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea comunicado de inmediato a las autoridades o a los canales oficiales del programa.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición, pero familiares y colegas mantienen activa

Erick Osores pidió ayuda para saber el paradero de su productora. Fuente: Instagram

Canales de ayuda ante cualquier emergencia