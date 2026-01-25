Jaime Bayly recuerda a Diego Bertie y le pide perdón tras su fallecimiento: "Perdóname si fui deslenguado..."

Jaime Bayly recuerda a Diego Bertie en su columna "Hablar con los muertos", expresando su dolor y culpa tras el fallecimiento del actor peruano.

¡Aún lo recuerda! Jaime Bayly sorprendió al dedicar unas palabras a Diego Bertie tras su fallecimiento. El escritor peruano se sinceró contando cómo recuerda al actor, quien en vida confirmó en una entrevista con Magaly Medina que habían tenido una relación cuando ambos eran jóvenes. Ahora, a tres años del doloroso deceso de Bertie, Jaime habla para pedirle perdón.

Jaime Bayly se disculpa con Diego Bertie tras su fallecimiento

En su reciente columna, el escritor peruano Jaime Bayly recordó a Diego Bertie y confesó algo jamás antes dicho. En ‘Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly’, el ‘Niño Terrible’ reconoció lo mucho que le dolía la partida del artista, incluso catalogándola como la pérdida que más le causó dolor y que, incluso, lo llena de culpa.

“De todos mis muertos, el que más me duele, el que más me atormenta y llena de culpa, el que imagino todavía enojado conmigo, es el actor de teatro. No era actor de teleseries, raramente era actor de cine, era un formidable actor de teatro”, escribió sin mencionar el nombre de este.

Bayly recordó su relación con este, a quien recuerda como “uno de los grandes amores” de su vida y que con su partida, una parte de él murió también. El periodista aprovechó su descargo para pedirle perdón a Bertie por haber ventilado su romance sin su consentimiento y justificó la razón que lo llevó a cometer esta infidencia.

“Le hablo todas las noches: espero que no sigas molesto conmigo, perdóname si fui deslenguado e infidente, yo estaba orgulloso de haber sido tu amante, guardo los mejores recuerdos de ti”, se lee en su texto.

Finalmente, Jaime expresó su más sincero deseo para el afamado actor, esperando un reencuentro en el más allá: “Ojalá sigas actuando, y recibiendo ovaciones de pie, y ganando premios, y viviendo muchas otras vidas, ahora que eres eterno, inmortal. Por último, le ruego: no me niegues un abrazo si volvemos a vernos en el más allá”.

Diego Bertie y la vez que confesó su relación con Jaime Bayly

En una de las últimas entrevistas que ofreció en vida el cantante y actor Diego Bertie, este confirmó por primera vez que tuvo una relación sentimental con Jaime Bayly cuando aún estaban en la universidad.

“Efectivamente, sí, fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta, fallida, no fue una relación relevante”, contó en ‘Magaly TV, la firme’, además de afirmar que el escritor usó su historia para lucrarse con la venta de sus novelas.