Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Hija de Tula Rodríguez sorprende con impensado gesto ante rechazo de su madre a sus pedidos ¿Qué hizo?

Tula Rodríguez sorprende a sus seguidores en TikTok al compartir un video en el que rechaza las peticiones de su hija Valentina durante una visita al supermercado.

    Tula Rodríguez comparte momento con su hija | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    La actriz Tula Rodríguez suele conectar con sus seguidores a través de divertidos momentos familiares que comparte en redes sociales, especialmente junto a su hija Valentina. En esta ocasión, la exconductora volvió a llamar la atención al publicar un video que rápidamente generó comentarios, luego de mostrarse negando una serie de pedidos de la adolescente durante una salida cotidiana, sin imaginar cómo terminaría la escena.

    La inesperada reacción de Valentina tras las negativas de Tula Rodríguez

    El video fue difundido en la cuenta oficial de TikTok de Tula Rodríguez y muestra a madre e hija recorriendo un supermercado. A lo largo del clip, Valentina le va haciendo distintas solicitudes, que son rechazadas una tras otra por la actriz, quien responde utilizando expresiones populares entre los jóvenes.

    "Mami, ¿me compras cambucha?", se le escucha decir a la adolescente, a lo que Tula responde con humor: "Justo ayer dejamos de comprar". Más adelante, Valentina insiste con otro producto y comenta: "Mami, ese me encanta para usarlo los dos", recibiendo como respuesta un irónico: "Ella jura".

    El momento más comentado llega al final del video, cuando la menor consulta: "Oye ma, me han invitado a una fiesta. ¿Puedo ir?". La actriz no duda en contestar de manera tajante: "No, ¿Qué pasó? Se te apagó el brillo... en verdad no vas a ir".

    Ante la negativa, Valentina sorprende al reaccionar con un gesto obsceno, sacando el dedo medio, lo que fue tomado con humor por Tula Rodríguez y provocó risas entre sus seguidores.

    Tula Rodríguez visita mall de Jefferson Farfán y muestra cómo está

    La actriz estuvo de visita en el mall de Jefferson Farfán y quiso acabar con los rumores de que este se encontraba solo. A través de sus stories de Instagram, esta mostró a los visitantes del lugar y negó que hubiera poca afluencia como se ha mencionado.

    Tula decidió etiquetar a Farfán para apoyarlo y este le agradeció con un breve mensaje: “Gracias Tula, seguimos trabajando con mucha humildad”.

