Paloma Fiuza preocupó a sus seguidores al sufrir una fuerte caída cuando participaba en una de las pruebas del reality chileno ‘El Internado’. La bailarina brasileña cayó de una peligrosa altura golpeándose seriamente el brazo y terminó siendo traslada de emergencia por los paramédicos.

Paloma Fiuza sufre fuerte accidente en reality ¿cómo se encuentra?

Todo ocurrió en el episodio 61 del programa de competencias, cuando Paloma participaba en un recorrido que exigía medir las capacidades físicas de sus competidores. Mientras el equipo rojo, al que pertenece la influencer, se encontraba en pleno juego, Paloma, mejor conocida en el reality como ‘Pops’, se encontraba en una estructura del juego y al sostener entre sus brazos un zapallo de gran tamaño dio un movimiento que hizo desplomar el suelo y hacerla caer desde aproximadamente dos metros de altura.

Al caer, la modelo recibió el impacto del zapallo en su rostro, pero su brazo fue el más afectado, pues adolorida esta alcanzó a gritar: “Se rompió mi brazo (…) necesito algo para el dolor”, dijo mientras los paramédicos corrían a atenderla.

La competencia tuvo que ser detenida y el equipo de personal especializado ingresó al set para brindarle la atención necesaria a la ‘garota’, quien entre gritos pedía ser asistida con un medicamento para el dolor. Posteriormente, Fiuza fue retirada en camilla para ser trasladada a un centro médico y recibir atención médica con urgencia.

A través de sus redes sociales, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ reveló que la consecuencia de este accidente fue una luxación en el codo, así como múltiples desgarros en la columna, codo, antebrazo y tríceps, lo que la lleva a someterse a una extensa recuperación.

"A veces la vida te frena de golpe y a la fuerza. A mí me ha pasado varias veces, y nunca es fácil. Pero hay que seguir siempre hacia adelante, pase lo que pase. Esta fue la lesión más dolorosa de toda mi vida: sentí un dolor extremo, fue horrible. Pero ya estoy bien. Los quiero muchísimo y gracias, de verdad, por tanto cariño. Ustedes son muy importantes para mí", escribió en su cuenta de Instagram con imágenes de su proceso de recuperación.

Usuarios arremeten contra reality por descuido

A través de redes sociales, los seguidores del reality hicieron ver su descontento con respecto al accidente sufrido por Paloma y responsabilizaron a la producción de la caída de la competidora brasileña.