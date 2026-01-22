Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

Paloma Fiuza sufre grave accidente durante competencia en reality

Paloma Fiuza sufrió un grave accidente durante el reality ‘El Internado’ al caer desde una altura de dos metros y golpearse el brazo, siendo trasladada de emergencia.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Paloma Fiuza sufre grave accidente durante competencia en reality
    Paloma Fiuza sufre preocupante caída en reality | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Paloma Fiuza sufre grave accidente durante competencia en reality

    Paloma Fiuza preocupó a sus seguidores al sufrir una fuerte caída cuando participaba en una de las pruebas del reality chileno El Internado. La bailarina brasileña cayó de una peligrosa altura golpeándose seriamente el brazo y terminó siendo traslada de emergencia por los paramédicos.

    wapa.pe

    VER MÁS: Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    Paloma Fiuza sufre fuerte accidente en reality ¿cómo se encuentra?

    Todo ocurrió en el episodio 61 del programa de competencias, cuando Paloma participaba en un recorrido que exigía medir las capacidades físicas de sus competidores. Mientras el equipo rojo, al que pertenece la influencer, se encontraba en pleno juego, Paloma, mejor conocida en el reality como ‘Pops’, se encontraba en una estructura del juego y al sostener entre sus brazos un zapallo de gran tamaño dio un movimiento que hizo desplomar el suelo y hacerla caer desde aproximadamente dos metros de altura.

    Al caer, la modelo recibió el impacto del zapallo en su rostro, pero su brazo fue el más afectado, pues adolorida esta alcanzó a gritar: “Se rompió mi brazo (…) necesito algo para el dolor”, dijo mientras los paramédicos corrían a atenderla.

    La competencia tuvo que ser detenida y el equipo de personal especializado ingresó al set para brindarle la atención necesaria a la ‘garota’, quien entre gritos pedía ser asistida con un medicamento para el dolor. Posteriormente, Fiuza fue retirada en camilla para ser trasladada a un centro médico y recibir atención médica con urgencia.

    A través de sus redes sociales, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ reveló que la consecuencia de este accidente fue una luxación en el codo, así como múltiples desgarros en la columna, codo, antebrazo y tríceps, lo que la lleva a someterse a una extensa recuperación.

    wapa.pe

    "A veces la vida te frena de golpe y a la fuerza. A mí me ha pasado varias veces, y nunca es fácil. Pero hay que seguir siempre hacia adelante, pase lo que pase. Esta fue la lesión más dolorosa de toda mi vida: sentí un dolor extremo, fue horrible. Pero ya estoy bien. Los quiero muchísimo y gracias, de verdad, por tanto cariño. Ustedes son muy importantes para mí", escribió en su cuenta de Instagram con imágenes de su proceso de recuperación.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Futbolistas de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual

    Usuarios arremeten contra reality por descuido

    A través de redes sociales, los seguidores del reality hicieron ver su descontento con respecto al accidente sufrido por Paloma y responsabilizaron a la producción de la caída de la competidora brasileña.

    “Negligencia total de la producción del reality. Las cajas eran de volcanita, es decir, cartón con yeso, por eso no tuvo la resistencia ante el peso. ¡Irresponsables!”, “Media demanda que se ganaría producción por tener algo tan inestable”, “Ella calmada con todo ese dolor , increíble ella súper fuerte y buena persona que tuvo que pasar por eso que caída tan terrible se ve que le cae hasta en la cara", "Pobrecita dios me dolió a mí verle su brazo como quedó", "Demanda", se lee en los comentarios de usuarios molestos por lo sucedido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paloma Fiuza sufre grave accidente durante competencia en reality
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Pamela López difunde cuánto ganaba Christian Cueva mensualmente en Arabia Saudita y deja con la boca abierta a ‘Peluchín’

    Yahaira Plasencia termina con fuertes rumores de embarazo ¿y confirma que está en la dulce espera? "Debo contarles algo"

    Paloma Fiuza sufre grave accidente durante competencia en reality

    Lo más vistos en Farándula

    Tiktoker Moca toma radical medida tras revelarse el bloqueo de TikTok hasta el 2070: "No se pueden..."

    Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”

    Revelan tensa discusión entre Bryan Torres y Samahara Lobatón por su hija mayor: "No voy a dejarla tirada"

    Magaly Medina PREOCUPA con estado de salud tras someterse a delicada cirugía en el rostro: "Mucho dolor"

    Magaly Medina decide quitarse el pañuelo tras sus cirugías y revela su retorno a la tv

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;