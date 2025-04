Paloma Fiuza cierra una etapa: “Por ahora no regreso al reality, estoy enfocada en otros proyectos”

Fue una de las invitadas especiales al lanzamiento de la nueva colección de Skechers Perú, HotShot. Con el carisma y sinceridad que la caracteriza, la brasilera habló no solo de su estilo y proyectos actuales, sino también de una decisión importante: no volverá a los realities en el corto plazo.

Cuando se le preguntó directamente si volvería al reality que la hizo tan popular, fue clara al dar un 'no' rotundo. “Por ahora no, porque una lesión rodilla… y bueno, ahora preferí hacer otras cosas y cuidarme un poquito más”. Aunque no lo descarta del todo su regreso, señaló que este no se daría pronto. “Este año por lo menos va a ser un poco difícil que regrese”, confesó.