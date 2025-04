La boda soñada de Alejandra Baigorria y Said Palao , celebrada el pasado 26 de abril en la iglesia San Pedro del Cercado de Lima , reunió a familiares, amigos y varias figuras del mundo reality. Sin embargo, una ausencia llamó poderosamente la atención: Facundo González . El argentino, cercano a los novios, decidió no asistir, y su silencio solo aumentó las especulaciones… hasta ahora.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Facundo despejó todas las dudas. Según explicó, su ausencia no tuvo nada que ver con conflictos personales con Alejandra o Said, sino con una decisión de respeto.

"Habían personas que no querían que Ori, mi novia, esté en esa boda, entonces para no sentirme incómodo yo y no incomodar a los chicos, preferí no ir", confesó el modelo, en un mensaje que rápidamente generó reacciones.