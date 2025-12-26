Melissa Klug y Jesús Barco celebran Navidad juntos y avivan rumores de reconciliación: "El amor trasciende..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Posibilidad de reconciliación? Melissa Klug y Jesús Barco volvieron a captar la atención de sus seguidores, esta vez alejados de conflictos y rumores. Tras semanas de especulaciones sobre un posible distanciamiento, la pareja celebró la Navidad en un ambiente familiar junto a su hija Cayetana. Las imágenes compartidas dejaron claro que, durante estas fiestas, la prioridad fue la unión y el bienestar de su familia, generando ilusión entre sus seguidores.
Melissa Klug y Jesús Barco celebran la Navidad juntos
Melissa Klug utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir varias fotografías que rápidamente captaron la atención de sus seguidores. En ellas, se ve a Jesús Barco compartiendo momentos con su hija Cayetana. La empresaria acompañó las imágenes con un emotivo mensaje lleno de reflexión, fe y amor.
"Feliz Navidad para todos ustedes. Que Dios los bendiga, los cubra con su amor y llene sus hogares de paz, salud y esperanza mis mejores deseos para todos. El amor trasciende el tiempo y el cielo. Siempre con nosotros. Mis ángeles. No están físicamente, pero viven en cada recuerdo, en cada sonrisa y en el amor que nos mantiene unidos como familia", escribió Klug.
También aparecieron en las fotografías Jeremy y Adriano, hijos de Klug con Jefferson Farfán, junto a Melissa Lobatón y Gianella Marquina. Todos posaron junto a Jesús Barco, mostrando la armonía y buena relación que prevalece entre los miembros de la familia, pese a los distintos lazos que los unen.
Sin embargo, la ausencia que más llamó la atención fue la de Samahara Lobatón, quien no participó en la celebración de Nochebuena 2025. Su falta generó comentarios, considerando que este año estuvo marcado por tensiones y episodios mediáticos relacionados con su expareja Bryan Torres.