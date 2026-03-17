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Ethel Pozo QUEDA EN SHOCK al ver ingresar a Pati Lorena a ‘La Granja VIP’ pese a conflictos con Gisela Valcárcel: “Vine para…”

Pati Lorena sorprende al ingresar a La Granja VIP y desata revuelo. Su llegada impacta especialmente a Ethel Pozo, conductora del programa.

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    Ethel Pozo QUEDA EN SHOCK al ver ingresar a Pati Lorena a ‘La Granja VIP’ pese a conflictos con Gisela Valcárcel: “Vine para…”
    Ethel Pozo QUEDA EN SHOCK al ver ingresar a Pati Lorena a ‘La Granja VIP’ pese a conflictos con Gisela Valcárcel. | Composición Wapa | Instagram
    Ethel Pozo QUEDA EN SHOCK al ver ingresar a Pati Lorena a ‘La Granja VIP’ pese a conflictos con Gisela Valcárcel: “Vine para…”

    La exproductora y ahora tiktoker Pati Lorena sorprendió al ser anunciada como nueva participante de'La Granja VIP'. Su ingreso generó revuelo por sus constantes críticas a Gisela Valcárcel y su conocida postura frente a figuras del medio. La situación llamó aún más la atención debido a la presencia de Ethel Pozo en la conducción, quien no ocultó su sorpresa durante la presentación al tener frente a ella a una de sus críticas más recurrentes.

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    Ethel Pozo queda sorprendida al ver ingresar a Pati Lorena a 'La Granja VIP'

    El ingreso de Pati Lorena a 'La Granja VIP' inició con la intervención de Ethel Pozo, quien, consciente de la polémica figura de la participante, generó expectativa con un tono entre intrigante y cercano. “¿Está por ahí?...”, comentó antes de anunciarla oficialmente. “¡Paty Lorena! Viene a la granja VIP de rojo. Bienvenida por aquí”, dijo, provocando la reacción entusiasta del público.

    Por su parte, Pati Lorena hizo una entrada acorde a su estilo relajado. “¿Qué hubo?”, expresó al aparecer, dando paso a un intercambio cordial con la conductora. “Qué lindo verte, estás hermosa”, comentó, mientras Ethel respondió con un amable “Bienvenida tú también”.

    Durante su presentación, la influencer se mostró espontánea y natural. “Estoy sin lentes, mi amor, no sé quién me habla”, bromeó, desatando risas entre los presentes mientras intentaba adaptarse al entorno.

    En medio del ambiente distendido, también dejó entrever su actitud frente a esta nueva etapa. “Oiga, estoy acá aburrida, vivir acá, voy a... estoy aburrida de los United”, dijo entre risas. Finalmente, dejó clara su intención dentro del reality: “No hay forma, pues, pero... ya vine para reírme”.

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    Gisela Valcárcel marca distancia con Pati Lorena tras fuertes críticas: “No somos amigas”

    Gisela Valcárcel fue la invitada principal en el inicio de la temporada 2026 del pódcast 'El Café con la Chevez', donde habló sobre su trayectoria, proyectos y aspectos personales. Durante la conversación, fue consultada por las críticas que Pati Lorena ha realizado en redes sociales, mencionando a figuras como Susana, Ethel Pozo y la propia conductora. Ante ello, respondió: “Quizás no fueron amigas, no sé”, dejando entrever dudas sobre el vínculo que habrían tenido.

    Además, Gisela fue enfática al señalar: “Pienso que cualquiera que hable de ti, si habla mal, si no expresa lo correcto, más allá del nombre que has dado, más allá de cualquiera, no debe ser muy buena amiga tuya”. Con estas declaraciones, marcó distancia de manera clara.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ethel Pozo QUEDA EN SHOCK al ver ingresar a Pati Lorena a ‘La Granja VIP’ pese a conflictos con Gisela Valcárcel: “Vine para…”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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