Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Pati Lorena sobre futuro de Rebeca Escribens y su posible llegada a ‘América hoy’: “Es más loca que yo”

Pati Lorena asegura que Rebeca Escribens será la nueva conductora de ‘América hoy’ en 2026 junto a Janet Barboza y Edson Dávila. Su llegada promete momentos intensos y posibles choques en el set.

    Pati Lorena sobre futuro de Rebeca Escribens y su posible llegada a 'América hoy': "Es más loca que yo"
    Este lunes regresa 'América hoy'. | Composición Wapa
    Pati Lorena sobre futuro de Rebeca Escribens y su posible llegada a ‘América hoy’: “Es más loca que yo”

    La posible llegada de Rebeca Escribens a ‘América hoy’ ya viene dando que hablar en el mundo del espectáculo. La productora Pati Lorena encendió las alarmas al asegurar que la actriz y conductora se sumará al magacín matutino en la temporada 2026, compartiendo conducción con Janet Barboza y Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’.

    Este cambio se da luego de la salida de Ethel Pozo, quien en diciembre se despidió de América Televisión tras no renovar contrato y apostar por nuevos proyectos junto a su madre, Gisela Valcárcel, en Panamericana Televisión.

    Según Pati Lorena, la decisión ya estaría tomada y el movimiento sería parte de una reestructuración interna del programa.

    LEE MÁS: Hija de Tula Rodríguez sorprende con impensado gesto ante rechazo de su madre a sus pedidos ¿Qué hizo?

    “Hijitos, les traigo una bomba, ¿saben quién va a estar en ‘América hoy’?, y pues no la habían dejado ir… Ahora va a tener que trabajar en otro programa, o sea, la pasan a ‘América hoy’”.

    Además, la productora detalló que el perfil de Escribens marcaría un giro interesante en el estilo del espacio matutino.

    “De presentar notitas de ‘Esto es guerra’ y de Sharon Stone, ahora se va a tener que poner pico a pico con la ‘vieja retoques’. Sí, las van a juntar… será como ver la seda con la franela. Y pues, Rebeca Escribens entra a ‘América hoy’”.

    Rebeca Escribens y su posible choque con Janet Barboza

    Para Pati Lorena, la convivencia televisiva entre Rebeca Escribens y Janet Barboza no pasaría desapercibida y podría generar momentos tensos frente a cámaras.

    “Ahora va a tener que ponerse pico a pico con las Pamelas Franco, con los Christian Domínguez”.

    Incluso, aseguró que la personalidad directa de Escribens podría provocar enfrentamientos desde el primer día.

    “Eso va a ser picante porque a la primera que la ‘vieja retoquitos’ le diga así mal tercio a la Rebeca, ella se la traga con zapatos y todo”.

    NO TE PIERDAS: Abogado de Sergio Peña indica que Miguel Trauco y Carlos Zambrano se quedaron con mujer en hotel

    “El mercado está duro”: advertencia de Pati Lorena

    La productora también lanzó un mensaje sobre lo competitivo que se ha vuelto el medio televisivo y resaltó el carácter fuerte de la actriz.

    “La Rebeca es más loca que yo, y no te hagas de rogar que el mercado está duro, no te vayas a quedar en la calle”.

    Finalmente, Pati Lorena reiteró que Escribens sería la nueva compañera de Janet Barboza y Edson Dávila en la próxima temporada de ‘América hoy’, una dupla que promete generar expectativa y alto impacto en la audiencia.

    Pati Lorena sobre futuro de Rebeca Escribens y su posible llegada a ‘América hoy’: “Es más loca que yo”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;