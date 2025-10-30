Rebeca Escribens celebra la graduación de su hijo mayor en Barcelona. La presentadora dejó su labor en América Espectáculos para acompañarlo en este importante momento.

Rebeca Escribens volvió a emocionar a sus seguidores, esta vez por un motivo muy especial: la graduación de su hijo mayor en España. La presentadora dejó temporalmente la conducción de 'América Espectáculos' para vivir un momento clave en su vida familiar. Desde Barcelona, acompañó a su primogénito en la culminación de su maestría en una prestigiosa universidad europea.

Rebeca Escribens se emociona con graduación de su hijo mayor

Rebeca Escribens fue noticia recientemente tras no aparecer en la conducción de ‘América Espectáculos’, pero lejos de tratarse de un tema laboral, la presentadora vivió uno de los momentos más importantes de su vida familiar. La comunicadora viajó hasta España para acompañar a su hijo mayor, Diego Hernández Escribens, en una fecha que marcará su carrera profesional: su ceremonia de graduación de maestría en una destacada institución europea.

El pasado 28 de octubre, Escribens utilizó sus redes sociales para compartir el motivo de su ausencia en televisión. A través de emotivas publicaciones, la figura de América TV destacó el orgullo que siente por su primogénito, reafirmando que su mayor satisfacción no está en la pantalla, sino en acompañar los pasos y logros de sus hijos.

Desde Barcelona, la conductora difundió imágenes del acto académico en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña, una de las más prestigiosas del continente en formación arquitectónica. “Soy una madre orgullosa”, escribió antes de que iniciara la ceremonia, dejando ver la emoción por el nuevo triunfo de Diego.

Más tarde, compartió la fotografía del instante en que él recibe su diploma y dedicó un mensaje que reflejó el camino familiar recorrido para llegar hasta ese día. “Llegó a nuestras vidas siendo una criatura cuidada por dos criaturas más”, recordó. Con total transparencia, abrió su corazón sobre la historia detrás del logro: “Se enfrentó a una madre que aún era menor de edad (tenía 17 años) y a un padre muy jovencito, que con aciertos y errores supieron sacarlo adelante. Hoy, Diego tiene la certeza de que sus padres siempre estuvieron, están y estarán juntos, por él y para él”, expresó, antes de agradecer también el apoyo de sus padres y suegros en la crianza.

¿Quién es Diego Hernández, el hijo mayor de Rebeca Escribens?

Aunque prefiere mantenerse fuera del foco mediático, Diego Hernández Escribens, primogénito de la conductora de televisión Rebeca Escribens, ha construido una carrera sólida en el mundo de la arquitectura. Su trayectoria académica comenzó en Lima, donde estudió en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), para luego continuar su preparación profesional en la Universidad Europea de Madrid.

Con una visión moderna y orientada a la sostenibilidad, Diego se abrió paso en el rubro y, desde 2018, se desempeña como director y cofundador del estudio 404 Arquitectura, firma que se ha posicionado con propuestas urbanísticas innovadoras y proyectos residenciales de estilo contemporáneo.