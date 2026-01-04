Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Angie Jibaja impacta al elogiar a Romina Gachoy: “Lo que hace por mis hijos significa demasiado”

Angie Jibaja sorprende al agradecer públicamente a Romina Gachoy por el cuidado de sus hijos y pide frenar su exposición mediática.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Angie Jibaja impacta al elogiar a Romina Gachoy: “Lo que hace por mis hijos significa demasiado”
    ¿Por fin dejaron las peleas? Angie Jibaja le dedica un lindo mensaje a Romina Gachoy por estar pendiente de sus hijos. | Composición Wapa
    Angie Jibaja impacta al elogiar a Romina Gachoy: “Lo que hace por mis hijos significa demasiado”

    La relación entre Angie Jibaja y Romina Gachoy atraviesa un momento inesperado de calma y reconocimiento público. Durante una reciente transmisión en vivo, la exmodelo sorprendió al dedicar palabras de agradecimiento a la esposa de Jean Paul Santa María por el rol que cumple en la crianza y protección de sus hijos, resaltando el vínculo de cuidado que ha construido con ellos pese a no ser su madre biológica.

    Lejos de la confrontación que marcó etapas pasadas, Angie mostró una postura conciliadora y emocional, destacando la importancia del bienestar de los menores por encima de cualquier diferencia personal.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Magaly Medina abandona el Perú acompañada de su doctora y confiesa el verdadero motivo: "Mi primera operación de..."

    Angie Jibaja agradece el rol de Romina Gachoy con sus hijos

    En su mensaje, Angie Jibaja dejó ver su sorpresa y gratitud por la manera en que Romina Gachoy asumió la responsabilidad de acompañar a sus hijos en el día a día. La exintegrante de realities no ocultó su emoción al reconocer el afecto genuino que percibe en la uruguaya.

    “Yo me siento agradecida porque se dio, no me esperé que se diera así. Es linda, tan rápido, todo mi cariño, todo mi amor y todo lo mejor para ella porque está con mis hijos y para mí significa demasiado lo que hace”, expresó ante su audiencia.

    Sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una señal de madurez emocional y un paso importante hacia la estabilidad familiar, especialmente considerando los antecedentes públicos que rodearon su historia personal.

    Preocupación por la exposición mediática de los menores

    Más allá del reconocimiento, Angie también aprovechó una entrevista reciente en el pódcast Por no decirlo para hacer un llamado directo a los medios y al público. La artista manifestó su inquietud por la constante exposición de sus hijos en espacios de entretenimiento y pidió que se respete su privacidad.

    “Que ya no toquen más a nuestra familia. Para mí eso también incluye a Romina, es decir, a la familia por parte de mis hijos”, señaló con firmeza, dejando claro que su principal preocupación es el equilibrio emocional de los menores.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Así luce hoy la CASA de PLAYA de Gisela Valcárcel: el impactante antes y después que dejó en shock a sus fans

    En ese sentido, subrayó que la protección no solo debe recaer en los niños, sino también en las personas que forman parte activa de su entorno afectivo.

    Segundas oportunidades y un nuevo punto de partida

    Durante la conversación, Angie Jibaja reafirmó su creencia en las segundas oportunidades y en la posibilidad de reconstruir vínculos desde el respeto. Israel Dreyfus, invitado al pódcast, respaldó su postura al destacar la importancia de dar espacio a nuevos comienzos y valorar los cambios positivos.

    Este mensaje fue bien recibido por los seguidores, quienes resaltaron el tono reflexivo y conciliador de Angie, interpretándolo como un intento genuino por cerrar ciclos de conflicto y priorizar el bienestar de su familia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Angie Jibaja impacta al elogiar a Romina Gachoy: “Lo que hace por mis hijos significa demasiado”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Así luce hoy la CASA de PLAYA de Gisela Valcárcel: el impactante antes y después que dejó en shock a sus fans

    Maju SOLO quiere tranquilidad tras la polémica separación con Gustavo Salcedo: "Nunca olvidemos de agradecer"

    Lis Padilla responde a las críticas tras oficializar a su novia y niega que sea “armani”: “Elijo vivir desde la verdad”

    Jaime Bayly revela detalles OCULTOS del operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro y celebra: “¡Viva Trump car***!”

    Karla Tarazona defiende a La Mackyna y deja MAL PARADO a Christian Cueva: "Da vergüenza ajena"

    Lo más vistos en Farándula

    Jaime Bayly acompaña a su hija en romántica boda íntima: "Salud para nosotros"

    ¡Se quedaron sin trabajo! Karla Tarazona y Christian Domínguez confirman el fin de ‘Todo se filtra’

    Jaime Bayly expone FUERTE PELEA de su esposa con su hija tras sospechar de embarazo: "Quedé triste, afligido"

    Viuda de Paul Flores recuerda las últimas palabras del cantante al despedir el 2025

    Jefferson Farfán rompe el silencio con IMPENSADO mensaje en medio de anuncio de embarazo de la madre de su menor hija

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;