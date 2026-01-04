Angie Jibaja impacta al elogiar a Romina Gachoy: “Lo que hace por mis hijos significa demasiado”

Angie Jibaja sorprende al agradecer públicamente a Romina Gachoy por el cuidado de sus hijos y pide frenar su exposición mediática.

¿Por fin dejaron las peleas? Angie Jibaja le dedica un lindo mensaje a Romina Gachoy por estar pendiente de sus hijos. | Composición Wapa

¿Por fin dejaron las peleas? Angie Jibaja le dedica un lindo mensaje a Romina Gachoy por estar pendiente de sus hijos. | Composición Wapa

La relación entre Angie Jibaja y Romina Gachoy atraviesa un momento inesperado de calma y reconocimiento público. Durante una reciente transmisión en vivo, la exmodelo sorprendió al dedicar palabras de agradecimiento a la esposa de Jean Paul Santa María por el rol que cumple en la crianza y protección de sus hijos, resaltando el vínculo de cuidado que ha construido con ellos pese a no ser su madre biológica.

Lejos de la confrontación que marcó etapas pasadas, Angie mostró una postura conciliadora y emocional, destacando la importancia del bienestar de los menores por encima de cualquier diferencia personal.

Angie Jibaja agradece el rol de Romina Gachoy con sus hijos

En su mensaje, Angie Jibaja dejó ver su sorpresa y gratitud por la manera en que Romina Gachoy asumió la responsabilidad de acompañar a sus hijos en el día a día. La exintegrante de realities no ocultó su emoción al reconocer el afecto genuino que percibe en la uruguaya.

“Yo me siento agradecida porque se dio, no me esperé que se diera así. Es linda, tan rápido, todo mi cariño, todo mi amor y todo lo mejor para ella porque está con mis hijos y para mí significa demasiado lo que hace”, expresó ante su audiencia.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una señal de madurez emocional y un paso importante hacia la estabilidad familiar, especialmente considerando los antecedentes públicos que rodearon su historia personal.

Preocupación por la exposición mediática de los menores

Más allá del reconocimiento, Angie también aprovechó una entrevista reciente en el pódcast Por no decirlo para hacer un llamado directo a los medios y al público. La artista manifestó su inquietud por la constante exposición de sus hijos en espacios de entretenimiento y pidió que se respete su privacidad.

“Que ya no toquen más a nuestra familia. Para mí eso también incluye a Romina, es decir, a la familia por parte de mis hijos”, señaló con firmeza, dejando claro que su principal preocupación es el equilibrio emocional de los menores.

En ese sentido, subrayó que la protección no solo debe recaer en los niños, sino también en las personas que forman parte activa de su entorno afectivo.

Segundas oportunidades y un nuevo punto de partida

Durante la conversación, Angie Jibaja reafirmó su creencia en las segundas oportunidades y en la posibilidad de reconstruir vínculos desde el respeto. Israel Dreyfus, invitado al pódcast, respaldó su postura al destacar la importancia de dar espacio a nuevos comienzos y valorar los cambios positivos.