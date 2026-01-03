Wapa.pe
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Magaly Medina abandona el Perú acompañada de su doctora y confiesa el verdadero motivo: "Mi primera operación de..."

Magaly Medina sorprendió al revelar que viajó al extranjero para una operación. La ‘Urraca’ contó detalles inéditos y dejó a todos impactados. AQUÍ lo que dijo.

    Magaly Medina abandona el Perú acompañada de su doctora y confiesa el verdadero motivo: "Mi primera operación de..."
    Magaly Medina se fue del país en silencio junto a su doctora y revela impactante decisión. | Composición Wapa | Instagram
    Magaly Medina abandona el Perú acompañada de su doctora y confiesa el verdadero motivo: "Mi primera operación de..."

    ¿En retoques? Tras cerrar una nueva temporada de Magaly TV La Firme, Magaly Medina se encuentra disfrutando de sus vacaciones. Sin embargo, la conductora sorprendió al revelar que viajó fuera del país junto a su doctora personal para someterse a una operación. La confesión de la ‘Urraca’ no pasó desapercibida y generó diversas reacciones, comentarios y preocupación entre sus seguidores.

    Magaly Medina anuncia que someterá a una operación

    Mediante su cuenta oficial de Instagram, Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que confirma que se encuentra en Argentina acompañada de su doctora estética. La conductora de ATV aclaró que el viaje no responde a un problema de salud, sino a una decisión personal para realizarse un retoque estético.

    "Después de mucho investigar junto a mi amiga y doctora estética @dra.joanabernedo decidimos con quién me haría mi primera operación de lifting facial y aquí estamos. Atentas a la segunda parte porque les contaré TODO", escribió en la descripción de su post la 'Urraca' anunciando que revelará detalles de su cirugía.

    Tras la publicación, los seguidores de la conductora no tardaron en expresar su emoción y apoyo con mensajes de entusiasmo, buenos deseos y halagos, destacando su valentía y asegurándole que el resultado será favorable.

    Magaly Medina revela que se someterá a cirugía facial a los 62 años

    Magaly Medina sorprendió al revelar en su pódcast que, a los 62 años, decidió realizarse por primera vez una cirugía estética facial. La conductora de Magaly TV La Firme compartió esta decisión de manera abierta con sus seguidores.

    Durante el programa, explicó que ha evaluado distintas opciones en varios países, ya que los costos varían según el especialista y el lugar donde se realice el procedimiento. Según contó, recibió presupuestos desde 20 mil dólares hasta cifras mucho más elevadas.

    Incluso reveló que un médico en Estados Unidos le cotizó la cirugía en 142 mil dólares. Sin embargo, aclaró que, aunque busca un resultado natural y de alta calidad, no está dispuesta a pagar una suma excesiva, por lo que continúa analizando alternativas que se ajusten a un presupuesto razonable.

