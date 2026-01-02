Popular streamer peruana revela su embarazo y expresa que será mamá solteraÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La conocida influencer Jusseira Mayumi Quispe, más conocida en redes sociales como ‘Moca’, atraviesa un momento tan inesperado como emotivo tras confirmar que se encuentra en la dulce espera. A pesar de que días atrás estuvo envuelta en una polémica luego de ser retirada de una clínica por negarse a apagar una transmisión en vivo, hoy la tiktoker peruana se muestra enfocada en esta nueva etapa de su vida.
Influencer y streamer anuncia su embarazo de manera emotiva
A través de su cuenta oficial de TikTok, ‘Moca’ sorprendió a sus miles de seguidores al publicar un video en el que se aprecia la imagen de un ecógrafo, confirmando así su embarazo. En el clip, se puede leer el mensaje: “Jamás volveré a sentirme sola”.
La creadora de contenido también acompañó la publicación con una frase que enterneció a muchos usuarios: “Tú solamente serás mío”, escribió en la descripción. Cabe destacar que el anuncio fue realizado el 31 de diciembre de 2025, lo que generó asombro entre los cibernautas; sin embargo, algunos pusieron en duda la veracidad de la noticia debido a que la streamer suele compartir contenido humorístico y bromas en sus plataformas.
No obstante, la propia ‘Moca’ se encargó de despejar cualquier duda al relatar posteriormente cómo descubrió que estaba embarazada e incluso mostró los medicamentos que le fueron recetados durante su gestación. Lo que más impactó a sus seguidores fue su revelación sobre la crianza de su hijo, asegurando que asumirá la maternidad sola. “Chicas, mi hijo no va a tener papá solamente va a tener a su madre”, expresó con firmeza.