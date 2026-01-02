Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Popular streamer peruana revela su embarazo y expresa que será mamá soltera

Reconocida influencer en TikTok reveló que está esperando su primer bebé. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Popular streamer peruana revela su embarazo y expresa que será mamá soltera
    Popular streamer peruana revela su EMBARAZDO y expresa que será MAMÁ SOLTERA | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    Popular streamer peruana revela su embarazo y expresa que será mamá soltera

    La conocida influencer Jusseira Mayumi Quispe, más conocida en redes sociales como ‘Moca’, atraviesa un momento tan inesperado como emotivo tras confirmar que se encuentra en la dulce espera. A pesar de que días atrás estuvo envuelta en una polémica luego de ser retirada de una clínica por negarse a apagar una transmisión en vivo, hoy la tiktoker peruana se muestra enfocada en esta nueva etapa de su vida.

    Influencer y streamer anuncia su embarazo de manera emotiva

    A través de su cuenta oficial de TikTok, ‘Moca’ sorprendió a sus miles de seguidores al publicar un video en el que se aprecia la imagen de un ecógrafo, confirmando así su embarazo. En el clip, se puede leer el mensaje: “Jamás volveré a sentirme sola”.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Fallece el tiktoker conocido como 'CHATURRY' y fans quedan en shock: "¿Es en serio?"

    La creadora de contenido también acompañó la publicación con una frase que enterneció a muchos usuarios: “Tú solamente serás mío”, escribió en la descripción. Cabe destacar que el anuncio fue realizado el 31 de diciembre de 2025, lo que generó asombro entre los cibernautas; sin embargo, algunos pusieron en duda la veracidad de la noticia debido a que la streamer suele compartir contenido humorístico y bromas en sus plataformas.

    No obstante, la propia ‘Moca’ se encargó de despejar cualquier duda al relatar posteriormente cómo descubrió que estaba embarazada e incluso mostró los medicamentos que le fueron recetados durante su gestación. Lo que más impactó a sus seguidores fue su revelación sobre la crianza de su hijo, asegurando que asumirá la maternidad sola. “Chicas, mi hijo no va a tener papá solamente va a tener a su madre”, expresó con firmeza.

    SOBRE EL AUTOR:
    Popular streamer peruana revela su embarazo y expresa que será mamá soltera
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Hija de Christian Domínguez fue vista con Christian Cueva después del firme aviso a su padre

    Popular streamer peruana revela su embarazo y expresa que será mamá soltera

    María Pía Copello confiesa que su hijo mayor le cobra por grabar contenido con ella: "La gente no sabe eso"

    Actor de 'De Vuelta al Barrio' y 'Asu Mare' es captado vendiendo marcianos como ambulante tras dejar de ser contratado

    Mario Hart es captado bailando “hasta abajo” con otra mujer frente a su esposa: reacción de Korina Rivadeneira sorprende a todos

    Lo más vistos en Farándula

    Sale a la luz AUDIO de AMENAZANTE llamada de Cueva a mejor amigo de Christian Domínguez

    Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la bloqueó

    Melissa Loza y Roberto Martínez tienen reencuentro en medio de complicado momento para la modelo

    Yarita Lizeth emociona al dedicar romántica promesa a su novio Alejandro Páucar: "Te mereces todo"

    Ana Lucía Urbina emociona al anunciar BODA de Susana Alvarado y Paco Bazán: "¡Se casa, se casa!"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;