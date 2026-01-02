La conocida influencer Jusseira Mayumi Quispe, más conocida en redes sociales como ‘Moca’, atraviesa un momento tan inesperado como emotivo tras confirmar que se encuentra en la dulce espera. A pesar de que días atrás estuvo envuelta en una polémica luego de ser retirada de una clínica por negarse a apagar una transmisión en vivo, hoy la tiktoker peruana se muestra enfocada en esta nueva etapa de su vida.

Influencer y streamer anuncia su embarazo de manera emotiva

A través de su cuenta oficial de TikTok, ‘Moca’ sorprendió a sus miles de seguidores al publicar un video en el que se aprecia la imagen de un ecógrafo, confirmando así su embarazo. En el clip, se puede leer el mensaje: “Jamás volveré a sentirme sola”.

La creadora de contenido también acompañó la publicación con una frase que enterneció a muchos usuarios: “Tú solamente serás mío”, escribió en la descripción. Cabe destacar que el anuncio fue realizado el 31 de diciembre de 2025, lo que generó asombro entre los cibernautas; sin embargo, algunos pusieron en duda la veracidad de la noticia debido a que la streamer suele compartir contenido humorístico y bromas en sus plataformas.