Fallece el tiktoker conocido como 'CHATURRY' y fans quedan en shock: "¿Es en serio?"

Seguidores de 'Chaturry' lamentaron el fallecimiento del tiktoker, quien habrìa muerto tras pasar varios días internado.

    Este sàbado 27 de diciembre, en horas de la noche se dio a conocer el sensible fallecimiento de Fernando Ramos, mejor conocido como 'Chaturry'. El famoso tiktoker y creador de contenido habría muerto tras sufrir un paro respiratorio, según informaron cuentas de la plataforma como 'Carlitos TV', quien habría conversado con la hermana del influencer.

    Tiktokers confirman fallecimiento de 'Chaturry'

    A través de las redes sociales, los streamers 'Cristorata' y 'Zully' se enteraron de la muerte del joven influencer y se notaron visiblemente apenados tras la pérdida del tiktoker que alegró en vida a muchos usuarios.

    "¿En serio, hermano?", preguntó 'Cristorata' incrédulo ante la noticia. Por su parte, el usuario 'Carlitos TV' habría hablado con la hermana del creador de contenido, quien le confirmó esta noticia. "Su hermana Melissa me comenta que su hermano Chaturry falleció a las 7:20 de la noche. Tenía la saturación muy baja, lo que hizo que le dé un paro respiratorio", comentó.

    Por su parte, 'Romo Orquesta' se unió a las condolencias por la pérdida de 'Chatito', como le decían cariñosamente: "QEPD Chaturry, gracias por darnos tantas risas con tu forma de ser alegre. Además, por compartir tu talento en la música con todos nosotros, eres el mejor, Chatito", se lee en el mensaje publicado en TikTok.

    Fans de 'Chaturry no creen fallecimiento del tiktoker

    Los fans del tiktoker no podían creer la noticia de su deceso, pues esto coincidió con horas antes del Día de los Inocentes, por lo que muchos pensaron que se trataba de una broma.

    "¿Día de Inocentes o me parece?", "Es el Día de los Inocentes", "Deja de andar bromeando", "Con eso no se bromea", "No es broma, sí falleció el 'Chato'", "Para los que conocen a Carlitos, él jamás se juega con los finados, dejen de burlarse del dolor ajeno", "Con tantas bromas que hicieron sobre su deceso, ya no se sabe si es verdad", se lee en los comentarios de quienes aún siguen sin creer lo ocurrido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

