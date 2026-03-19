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Revelan que Ale Baigorría habría tenido gran tentación antes de traición de Said Palao

Samuel Suárez reveló las tentaciones que habría tenido Alejandra Baigorria.

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    Revelan que Ale Baigorría habría tenido gran tentación antes de traición de Said Palao
    Revelan que Ale Baigorría habría tenido GRAN TENTACION antes de traición de Said Palao: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV
    Revelan que Ale Baigorría habría tenido gran tentación antes de traición de Said Palao

    El chico reality Said Palao se encuentra en medio de la polémica luego de que Magaly Medina difundiera un ampay en el que aparece junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y un amigo casado, disfrutando de una fiesta en un yate rodeados de mujeres en bikini. Tras la difusión de las imágenes, el periodista Samuel Suárez compartió información que habría recibido del entorno de Alejandra Baigorria sobre situaciones previas relacionadas con tentaciones en su relación.

    Alejandra Baigorria habría enfrentado tentaciones antes del ampay, según Samuel Suárez

    El ampay, grabado en Argentina, generó gran controversia al mostrar a Said Palao y Mario Irivarren en un yate, mientras sus respectivas parejas, Onelia Molina y Alejandra Baigorria, no se encontraban presentes.

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    Tras el escándalo, Samuel Suárez expresó su sorpresa y decepción hacia el comportamiento del integrante de reality, cuestionando que se expusiera a este tipo de situaciones, especialmente cuando, según su versión, Baigorria siempre habría demostrado respeto hacia su relación.

    El comunicador aseguró haber conversado con personas cercanas a la empresaria, quienes le indicaron que ella habría enfrentado diversas situaciones similares, pero optando por mantener distancia. “He conversado con muchas personas en el entorno y me dicen ‘Samu, Alejandra siempre ha respetado a Said Palao. Tengo una amiga que estoy seguro hablará en algún momento y la conoce muy bien. Me dice, ‘Samu, a Alejandra se le acercaba un hombre y ella marcaba su distancia (…) Siempre ha tenido tentaciones en general y Alejandra siempre ha sabido respetar su matrimonio”, comentó.

    Asimismo, el conductor de Q’ Bochinche cuestionó las opiniones que minimizan el comportamiento de Palao por no haberse mostrado besando a alguna de las mujeres en el video. Para Suárez, su sola presencia en el evento ya representaría una falta de respeto hacia su pareja.

    ¿No pudo hacer este dicho lo mismo? ¿Cuál es la explicación, el floro para jugarle así a la Baigorria? Dirán ‘Samu, pero el yate no se le vio chapando, pero hay actitudes, cosas que no podemos pasar por alto, el simple hecho que esté ahí, ya la fregó”, agregó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan que Ale Baigorría habría tenido gran tentación antes de traición de Said Palao
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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