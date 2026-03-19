Revelan que Ale Baigorría habría tenido GRAN TENTACION antes de traición de Said Palao: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV

Revelan que Ale Baigorría habría tenido GRAN TENTACION antes de traición de Said Palao: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV

El chico reality Said Palao se encuentra en medio de la polémica luego de que Magaly Medina difundiera un ampay en el que aparece junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y un amigo casado, disfrutando de una fiesta en un yate rodeados de mujeres en bikini. Tras la difusión de las imágenes, el periodista Samuel Suárez compartió información que habría recibido del entorno de Alejandra Baigorria sobre situaciones previas relacionadas con tentaciones en su relación.

Alejandra Baigorria habría enfrentado tentaciones antes del ampay, según Samuel Suárez

El ampay, grabado en Argentina, generó gran controversia al mostrar a Said Palao y Mario Irivarren en un yate, mientras sus respectivas parejas, Onelia Molina y Alejandra Baigorria, no se encontraban presentes.

Tras el escándalo, Samuel Suárez expresó su sorpresa y decepción hacia el comportamiento del integrante de reality, cuestionando que se expusiera a este tipo de situaciones, especialmente cuando, según su versión, Baigorria siempre habría demostrado respeto hacia su relación.

El comunicador aseguró haber conversado con personas cercanas a la empresaria, quienes le indicaron que ella habría enfrentado diversas situaciones similares, pero optando por mantener distancia. “He conversado con muchas personas en el entorno y me dicen ‘Samu, Alejandra siempre ha respetado a Said Palao. Tengo una amiga que estoy seguro hablará en algún momento y la conoce muy bien. Me dice, ‘Samu, a Alejandra se le acercaba un hombre y ella marcaba su distancia (…) Siempre ha tenido tentaciones en general y Alejandra siempre ha sabido respetar su matrimonio”, comentó.

Asimismo, el conductor de Q’ Bochinche cuestionó las opiniones que minimizan el comportamiento de Palao por no haberse mostrado besando a alguna de las mujeres en el video. Para Suárez, su sola presencia en el evento ya representaría una falta de respeto hacia su pareja.