El Instituto Geofísico del Perú ( IGP ) reporta que el sismo alcanzó una profundidad de 68 kilómetros. La intensidad en Suyo se evaluó en nivel IV-V y fue percibido de manera moderada.

La actividad sísmica continúa registrándose en distintas regiones del país. Durante la madrugada del sábado 13 de junio, las autoridades reportaron un temblor de magnitud 5.5. A continuación, conoce a qué hora ocurrió este movimiento telúrico y dónde se ubicó su epicentro, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Perú hoy sábado 13 de junio

¿Dónde fue el epicentro y cuál fue la intensidad del sismo?

De acuerdo con el reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se registró a la 1.35 a. m. del 13 de junio y alcanzó una magnitud de 5.5. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 68 kilómetros y su epicentro se ubicó a 10 kilómetros al oeste de Suyo, en la provincia de Ayabaca, región Piura. Asimismo, el IGP informó que la intensidad fue de nivel IV-V en el distrito de Suyo, por lo que el temblor fue percibido de manera moderada por la población de la zona.

¿En qué consiste el Combo de la Supervivencia?

Ante un sismo, inundación u otra emergencia, estar preparado puede marcar la diferencia. Por ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda que cada hogar cuente con el llamado Combo de la Supervivencia, un conjunto de implementos esenciales diseñado para afrontar los primeros días posteriores a un desastre.

Este kit está compuesto por dos elementos fundamentales: una mochila para emergencias, pensada para cubrir las necesidades inmediatas durante las primeras 24 horas, y una caja de reserva, que reúne provisiones adicionales para los días siguientes mientras se restablecen los servicios básicos o llega ayuda especializada.

Dentro de la mochila se aconseja incluir agua potable, alimentos no perecibles, una manta ligera, productos de higiene personal, alcohol en gel, mascarillas, una linterna con pilas, radio portátil y un silbato para pedir auxilio o alertar sobre una situación de riesgo. Lo ideal es contar con una mochila por cada dos integrantes de la familia.

Además, el contenido debe adaptarse a las necesidades de cada hogar. Si hay bebés, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con alguna condición médica, es recomendable incorporar artículos específicos como pañales, biberones, alimentos especiales, medicamentos, ropa de abrigo adicional y otros implementos que puedan requerirse durante una evacuación o emergencia prolongada.

Recomendaciones clave para actuar durante un sismo

Frente a un movimiento telúrico, lo más importante es evitar el pánico y reaccionar de manera ordenada. Las autoridades recomiendan dirigirse de inmediato a los espacios seguros previamente identificados dentro de la vivienda, oficina o centro de estudios, evitando correr o generar aglomeraciones.

También es fundamental brindar apoyo a quienes puedan requerir asistencia, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Durante el temblor, se aconseja mantenerse alejado de ventanas, mamparas, espejos, objetos colgantes y cualquier elemento que pueda desprenderse o romperse.

Si el sismo ocurre cuando te encuentras en la vía pública, procura ubicarse lejos de postes, cables eléctricos, fachadas y estructuras que representen un riesgo. Una vez finalizado el movimiento, sigue únicamente la información emitida por fuentes oficiales.