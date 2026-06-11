¿Keiko Fujimori podría no completar un eventual mandato? Revelan los desafíos que podrían complicar un eventual gobierno

Rosa María Cifuentes sorprendió al revelar qué sucedería si Keiko Fujimori es electa presidenta, a pesar de tener el Congreso a su favor: no concluiría su mandato por un motivo impactante.

Keiko Fujimori generó gran impacto al adelantarse a Roberto Sánchez en los resultados de la ONPE, con un conteo al 98,230%, logrando 9’033,584 votos y una ventaja de 922 votos, tras la recepción de actas del extranjero que parecen haberla beneficiado. Con el conteo cerca de su fin, muchos se preguntan qué le depara al Perú si la hija de Alberto Fujimori se convierte en presidenta. ¿Qué pronostica Rosa María Cifuentes si este escenario se hace realidad?

Rosa María Cifuentes presenta un pronóstico desalentador para Keiko Fujimori

Keiko Fujimori ha sido el centro de atención tras superar a Roberto Sánchez, gracias a los votos del extranjero, que añadieron 70.000 votos al conteo total.

Con 9’033,584 votos, la lideresa de Fuerza Popular estaría cerca de asumir la presidencia, tras una década de inestabilidad política y cambios constantes de mandatarios.

No obstante, aunque parecería que podría cumplir sus cinco años de mandato gracias al respaldo del Congreso, la astróloga Rosa María Cifuentes ha pronosticado para ella un futuro poco prometedor.

Podría enfrentar tiempos difíciles a partir del 4 de julio, relacionados con su partido y sus consejeros en la gestión gubernamental. ¿Permanecerá sola? “Analicé su mapa y me preocupé, no soy fujimorista pero me inquieté como persona, se avecinan eventos muy complejos desde el 4 de julio. Incidentes graves en cuanto a su seguridad (…) dentro de su círculo más cercano de fujimoristas hay una necesidad de revelaciones, es como abrir un cofre y decir ‘mira Keiko, aquí están los detalles de tu grupo’”, mencionó.

Por lo tanto, la hija de Alberto Fujimori enfrentará posibles pérdidas significativas en su equipo, junto con oposición y desafíos vinculados a la crisis de violencia nacional. Finalmente, su destino podría asemejarse al de anteriores jefes de Estado.

“Si logra su objetivo de gobernar, enfrentará oposición y desafíos en la lucha contra la violencia en el Perú. Aunque asuma el poder, su camino será parecido al de Jerí (…) podrían llevarla a abandonarlo, equivocado pero al final lo hace, y es probable que no resista más de un año. Lo preocupante es que vivirá en constante angustia, llegando a lamentar su decisión de asumir el cargo”, añadió, sugiriendo una posible renuncia.