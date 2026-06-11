La plataforma del Jurado Nacional de Elecciones mostró brevemente a Keiko Fujimori como presidenta electa, aunque la información fue eliminada después de unos minutos.

JNE coloca a Keiko Fujimori como ganadora de las elecciones y luego borró la publicación. | Composición Wapa

JNE coloca a Keiko Fujimori como ganadora de las elecciones y luego borró la publicación. | Composición Wapa

El Jurado Nacional de Elecciones sorprendió el 11 de junio al publicar momentáneamente en su sitio web oficial que Keiko Fujimori había sido elegida presidenta en las Elecciones Generales 2026. Este hecho fue reportado por Infobae Perú, que logró capturar un video antes de que los datos fueran eliminados del portal del organismo.

JNE incluyó a Keiko Fujimori como presidenta electa en su página oficial

Según verificó el medio, alrededor de las 10.30 a. m., el apartado del Jurado Nacional de Elecciones mostraba a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, líder de Fuerza Popular, como presidenta de la República. Junto a ella, Luis Fernando Galarreta y Miguel Ángel Torres aparecían registrados como primer y segundo vicepresidente.

La base de datos del JNE ofrecía la opción de descargar un supuesto certificado de proclamación con los nombres de los candidatos de Fuerza Popular. Sin embargo, minutos después, los datos fueron suprimidos y la función de búsqueda quedó desactivada.

El hecho generó interés, ya que el JNE es el encargado de oficializar los resultados de la segunda vuelta. Actualmente, el país espera la definición entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes compiten estrechamente por la presidencia en las elecciones de 2026.

Captura obtenida por Infobae Perú.

¿Qué contenía el expediente y cuándo será proclamado el ganador?

Al acceder al expediente de los candidatos presidenciales, el sistema mostraba un documento sin imágenes de los postulantes, solo con el número de documento. Al abrirlo, se revelaba la proclamación de la primera vuelta, fechada el 17 de mayo del 2026.

El JNE indicó que la proclamación final de la segunda vuelta tendrá lugar a mediados de julio, luego de completar la revisión de actas observadas, posibles recuentos y audiencias ante los jurados especiales.