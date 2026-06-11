¿Error o actualización prematura? JNE publicó y borró registro que daba como ganadora a Keiko FujimoriÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Jurado Nacional de Elecciones sorprendió el 11 de junio al publicar momentáneamente en su sitio web oficial que Keiko Fujimori había sido elegida presidenta en las Elecciones Generales 2026. Este hecho fue reportado por Infobae Perú, que logró capturar un video antes de que los datos fueran eliminados del portal del organismo.
JNE incluyó a Keiko Fujimori como presidenta electa en su página oficial
Según verificó el medio, alrededor de las 10.30 a. m., el apartado del Jurado Nacional de Elecciones mostraba a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, líder de Fuerza Popular, como presidenta de la República. Junto a ella, Luis Fernando Galarreta y Miguel Ángel Torres aparecían registrados como primer y segundo vicepresidente.
LEE MÁS: ALERTA | Fuerza Popular solicita la nulidad de más de 7 mil votos en una región del país: conoce los detalles
La base de datos del JNE ofrecía la opción de descargar un supuesto certificado de proclamación con los nombres de los candidatos de Fuerza Popular. Sin embargo, minutos después, los datos fueron suprimidos y la función de búsqueda quedó desactivada.
El hecho generó interés, ya que el JNE es el encargado de oficializar los resultados de la segunda vuelta. Actualmente, el país espera la definición entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes compiten estrechamente por la presidencia en las elecciones de 2026.
¿Qué contenía el expediente y cuándo será proclamado el ganador?
Al acceder al expediente de los candidatos presidenciales, el sistema mostraba un documento sin imágenes de los postulantes, solo con el número de documento. Al abrirlo, se revelaba la proclamación de la primera vuelta, fechada el 17 de mayo del 2026.
PUEDES VER: Resultados ONPE 2026 EN VIVO: consulta aquí el enlace oficial para seguir el conteo de votos de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori
El JNE indicó que la proclamación final de la segunda vuelta tendrá lugar a mediados de julio, luego de completar la revisión de actas observadas, posibles recuentos y audiencias ante los jurados especiales.
Simultáneamente, los jurados avanzan en la proclamación de senadores, diputados y parlamentarios andinos. Concluida esta fase, el JNE anunciará oficialmente a los electos y les entregará sus credenciales.