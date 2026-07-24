¡Atención, trabajadores! ¿Se mantienen la CTS y los feriados? Keiko Fujimori hace importante aclaratoria sobre beneficios laborales

Keiko Fujimori anunció que su gobierno priorizará la seguridad ciudadana y la preparación para emergencias climáticas, mientras impulsará mejoras en la administración pública y el uso de recursos.

En medio de las especulaciones surgidas en redes sociales sobre posibles cambios en los beneficios laborales tras el próximo cambio de gobierno, la presidenta electa Keiko Fujimori decidió pronunciarse para aclarar cuál será la postura de su gestión respecto a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y los feriados nacionales. Además, adelantó algunas de las prioridades que marcarán el inicio de su mandato a partir del 28 de julio de 2026.

¿Keiko Fujimori eliminará la CTS y los feriados en su gobierno?

Keiko Fujimori descartó que su administración tenga previsto modificar o eliminar beneficios laborales como la CTS o los feriados nacionales, respondiendo así a los rumores que se difundieron en los últimos días y que generaron preocupación entre miles de trabajadores.

La lideresa de Fuerza Popular pidió a la población no dejarse llevar por información falsa y aseguró que los días feriados continuarán vigentes porque, además de representar un derecho para los trabajadores, también impulsan el turismo interno y la actividad económica en distintas regiones del país.

"Primero, no se dejen guiar por esta serie de rumores, no, no vamos a eliminar los feriados, yo considero que esos fines de semana largos es una forma de promover el turismo interno dentro de nuestro país, tampoco es que vamos a crear más feriados, no, vamos a mantener estos feriados para promover el turismo", dijo ante los medios.

Asimismo, negó que exista intención de eliminar la Compensación por Tiempo de Servicios y recordó que ese tipo de versiones circulan desde hace varios años: "Decían que yo también quería eliminar la CTS, falso, falso. Esa mentira viene desde el año 2016".

La presidenta electa remarcó que su gobierno respetará los derechos laborales vigentes y señaló que las medidas que hayan demostrado ser beneficiosas para la población se mantendrán, aunque indicó que también impulsará cambios para mejorar la gestión del Estado y optimizar el uso de los recursos públicos.

¿Qué otras medidas anunció Keiko Fujimori antes de asumir la Presidencia?

Además de pronunciarse sobre la CTS y los feriados, Keiko Fujimori adelantó algunas de las acciones que pondrá en marcha durante los primeros días de su gobierno.

Entre los principales anuncios destacan:

Convocará a su primer Consejo de Ministros el 29 de julio de 2026, un día después de asumir oficialmente la Presidencia.

Señaló que la seguridad ciudadana será una de las prioridades de su gestión, con énfasis en la lucha contra delitos como la extorsión.

Indicó que se preparará al país frente a posibles emergencias climáticas, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño.

Informó que su gobierno presentará un diagnóstico sobre la situación en la que recibe el Estado para definir las principales acciones de los primeros meses de gestión.

Reiteró que buscará corregir deficiencias en la administración pública, reducir gastos innecesarios y destinar mayores recursos a los sectores más vulnerables.