Laura Spoya se despide de ‘Al Sexto Día’ y ROMPE EN LLANTO al anunciar su salida de la TV peruana tras 16 años: "Me toca empezar de cero"

Laura Spoya vivió un emotivo cierre en 'Al Sexto Día', que finaliza tras 16 años en la televisión peruana. La conductora recordó conmovedores momentos del programa.

Laura Spoya se despide de 'Al Sexto Día' | Composición: Wapa Captura de pantalla - YouTube

Laura Spoya se despide de 'Al Sexto Día' | Composición: Wapa Captura de pantalla - YouTube

Laura Spoya protagonizó un emotivo momento durante la última edición de 'Al Sexto Día', programa que cerró una importante etapa en la televisión peruana tras permanecer 16 años al aire. La conductora no pudo contener las lágrimas al recordar todo lo vivido durante su paso por el espacio de Panamericana Televisión.

La exreina de belleza, quien estuvo al frente del programa durante los últimos dos años, inició la emisión especial con un sentido mensaje en voz en off, donde destacó la importancia que tuvo el formato para miles de televidentes y las historias que logró mostrar durante más de una década.

Laura Spoya se quiebra al despedirse de 'Al Sexto Día' tras 16 años en televisión

Durante el último programa emitido este viernes 25 de julio, Laura Spoya recordó los momentos más significativos de 'Al Sexto Día' y resaltó el camino recorrido por el equipo periodístico y de producción durante los años que estuvo vigente el espacio televisivo.

"Hoy nos toca decir adiós. Dieciséis años recorriendo las calles, entrando donde pocos se atrevían, conociendo personajes extraordinarios, riéndonos juntos, sorprendiéndonos juntos y muchas veces también llorando juntos", dijo en un inicio.

La presentadora señaló que el programa logró convertirse en una ventana para historias que no siempre tenían presencia en los medios tradicionales, pero que merecían ser conocidas por el público.

"Durante 16 años fuimos la voz de la calle, de esas historias que no siempre aparecían en los titulares, pero que merecían ser escuchadas. Fuimos irreverentes, fuimos atrevidos, fuimos humanos, fuimos el show de la calle de la televisión peruana", afirmó Spoya.

Asimismo, Laura manifestó que, aunque el programa llegó a su final, las experiencias compartidas permanecerán como parte de una etapa importante para todos quienes formaron parte del proyecto. "Esta noche no despedimos solamente a un programa, despedimos una parte de nuestras vidas", agregó conmovida.

Laura Spoya celebró su cumpleaños durante el último programa de 'Al Sexto Día'

Además de la despedida del espacio televisivo, la última edición de 'Al Sexto Día' tuvo un significado especial para Laura Spoya, ya que coincidió con la celebración de su cumpleaños. La conductora compartió este momento junto a los reporteros y miembros del equipo del programa.

Durante la emisión, la presentadora reflexionó sobre su experiencia al liderar el espacio y confesó que una de las facetas que más disfrutó fue realizar reportajes en las calles y tener contacto directo con las personas. "Hice muchas notas acercándome a la gente, siendo irreverente, rebelde. Yo hoy cierro el kiosko", recordó.

Finalmente, Laura Spoya celebró su onomástico con una torta junto al equipo de Panamericana Televisión y expresó sus sentimientos encontrados por cerrar esta etapa profesional.