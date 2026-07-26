¡EMOTIVO REENCUENTRO! Jaime Bayly sorprende con inesperado gesto hacia la hija de Tongo y conmueve a todos

Jaime Bayly y Cint G, hija de Tongo , se reencontraron en la Feria del Libro. El escritor recordó con cariño al cantante y protagonizó un emotivo momento que conmovió a los asistentes y a las redes sociales.

La hija del recordado cantante tuvo conmovedor reencuentro con el escritor. | Composición Wapa

La hija del recordado cantante tuvo conmovedor reencuentro con el escritor. | Composición Wapa

La Feria Internacional del Libro fue escenario de un momento cargado de nostalgia para Jaime Bayly y Cint G, hija del recordado cantante Tongo. Ambos coincidieron durante una firma de libros y protagonizaron un emotivo encuentro que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La joven artista esperó pacientemente su turno para saludar al escritor peruano, quien la reconoció apenas la tuvo frente a él. El reencuentro estuvo marcado por recuerdos, sonrisas y una conversación que evocó la estrecha amistad que Bayly mantuvo con el fallecido intérprete de cumbia.

Cint G sorprendió a Jaime Bayly durante la firma de libros

Cuando finalmente llegó hasta el autor de 'Los golpistas', Cint G no ocultó su emoción y se dirigió a él con unas palabras que llamaron su atención desde el primer momento.

"Padrino, padrino. He hecho mi cola, he traído aquí mi libro humildemente".

Mientras firmaba el ejemplar, Bayly escuchó cómo la cantante le recordaba los años en que la conoció siendo apenas una niña.

"Usted me conocía cuando era una bebé, ahora ya creí, mi cabello ya cambió de color, pero sigo siendo igual, la hija de Tongo".

Las palabras despertaron inmediatamente la memoria del escritor, quien recordó con afecto a quien fuera uno de los invitados más queridos de su programa de televisión. "Qué lindo era tu papá. Tongo me hacía reír".

Antes de despedirse, Jaime Bayly tuvo además un gesto inesperado con la artista al entregarle un pequeño obsequio que llevaba en su billetera.

"Toma mi amor", le dijo, detalle que Cint G agradeció visiblemente emocionada.

La hija de Tongo recordó la amistad entre Bayly y su padre

Tras compartir el video del encuentro en sus redes sociales, Cint G también publicó un extenso mensaje dedicado al escritor, en el que destacó el cariño que siempre existió entre Jaime Bayly y su padre.

"Encontrarme con él es revivir una época dorada de la carrera de mi padre, que sin lugar a duda son momentos inolvidables. Él siempre me trata con mucho cariño, pues quería mucho a papá y viceversa. Papá siempre me hablaba de él en las cenas, en las reuniones y en las festividades familiares", escribió.

La cantante confesó que pensó que sería complicado coincidir con el periodista durante la Feria del Libro, pero todo terminó saliendo mejor de lo esperado.

"Él ni bien me vio, me reconoció y me recibió con un gran saludo, como si hubiese visto a un mejor amigo en mí, y eso lo agradezco. Hasta una próxima oportunidad, padrino JAIME BAYLY", finalizó.