JNE habilita link oficial para consultar si tienes multas electorales antes de las Elecciones Municipales 2026

El JNE ha lanzado un enlace que permite a los ciudadanos verificar si tienen multas pendientes, de cara a las elecciones del 4 de octubre.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha proporcionado un enlace para que, a pocos meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 programadas para el 4 de octubre, los ciudadanos puedan verificar si tienen multas pendientes del pasado proceso electoral del 7 de junio. Simplemente deben ingresar su número de DNI para realizar la verificación.

JNE presenta enlace para verificar multas electorales antes de los comicios de octubre

El 24 de julio, muchos ciudadanos pudieron enterarse si fueron designados como miembros de mesa, bien sea como titulares o suplentes, para participar en las Elecciones Regionales y Municipales donde se elegirán gobernadores para el periodo 2027-2030.

En este contexto, surge una pregunta común: ¿Cómo verificar si tengo multas por no haber votado o por no cumplir con mi responsabilidad como miembro de mesa en las Elecciones Generales pasadas del 7 de junio de 2026? La ONPE informa que el JNE tiene habilitada una página para consultas: https://multas.jne.gob.pe/login.

Es importante señalar que aquellos con deudas pendientes no están exentos de votar o cumplir con sus funciones como miembros de mesa. No obstante, enfrentarán ciertas restricciones, como:

Dificultades en trámites judiciales o administrativos.

Inconvenientes para gestionar cambios de estado civil (matrimonio o divorcio).

Problemas para obtener el brevete o licencia de conducir.

Restricciones para postular y ocupar cargos públicos.

Pasos para verificar multas electorales usando el DNI

Los interesados en saber si tienen multas vigentes porque no votaron en las Elecciones Generales 2026 deben acceder al siguiente enlace y completar estos simples pasos con su número de DNI:

Acceder al sitio del JNE por medio de https://multas.jne.gob.pe/login.

Introducir el número de DNI, aceptar los términos del sistema e incorporar el código captcha.

Revisar el detalle de infracciones, si existen, y el monto total a abonar.

Realizar el pago online usando Págalo.pe, en el Banco de la Nación o en oficinas autorizadas del JNE.

JNE presenta método para verificación de multas electorales antes del 4 de octubre.

Plataforma de ONPE para verificar membresía de mesa

La ONPE también ha activado una plataforma digital que permite a los ciudadanos comprobar si fueron seleccionados como miembros de mesa para el evento ERM 2026. Los siguientes pasos deben seguirse:

Visitar el sitio oficial de consulta de la ONPE en: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

Introducir el número de DNI en el espacio especificado por la plataforma.

Confirmar tu estatus actual: el sistema indica si has sido elegido como miembro de mesa.

Ver el detalle del papel en el evento: revisa si eres titular, suplente, tercer miembro, presidente o secretario, además de la ubicación del local de votación.