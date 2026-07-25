JNE habilita LINK OFICIAL: Consulta con tu DNI si tienes multas electorales antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

El Jurado Nacional de Elecciones habilitó una plataforma online para que los ciudadanos consulten sus multas. Solo necesitan ingresar su número de DNI en el portal oficial del JNE .

Consulta con tu DNI si tienes multas electorales antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 | Composición: Wapa Andina

Consulta con tu DNI si tienes multas electorales antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 | Composición: Wapa Andina

A pocos meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó a los ciudadanos la importancia de verificar si registran multas electorales pendientes antes de acudir a las urnas. Para ello, la entidad mantiene habilitada una plataforma virtual que permite realizar la consulta únicamente con el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), facilitando el acceso a esta información antes de la jornada electoral del próximo 4 de octubre. Entérate cómo hacerlo.

Link oficial del JNE: ¿Cómo consultar si tienes multas electorales con tu DNI?

El Jurado Nacional de Elecciones permite conocer si un ciudadano registra multas vigentes siguiendo unos sencillos pasos:

Ingresa al portal oficial de consulta del JNE a través del enlace: https://multas.jne.gob.pe/login.

Escribe el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI), acepta los términos de uso del sistema y completa el código de verificación (captcha).

Consulta el detalle de las multas registradas, si las hubiera, así como el monto total pendiente de pago.

Cancela la deuda mediante la plataforma Págalo.pe, en las agencias del Banco de la Nación o en las oficinas autorizadas del Jurado Nacional de Elecciones.

Consulta con tu DNI si tienes multas electorales antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

¿Quiénes reciben multas electorales y qué consecuencias generan?

Las multas electorales son impuestas a los ciudadanos que incumplen determinadas obligaciones durante un proceso electoral. Entre las situaciones más frecuentes se encuentran no asistir a votar sin presentar una justificación válida o no acudir a instalar la mesa de sufragio cuando se ha sido designado como miembro de mesa.

Además del pago correspondiente, mantener una multa pendiente puede generar diversas restricciones administrativas. Entre ellas figuran limitaciones para realizar determinados trámites judiciales y administrativos, inconvenientes en procedimientos relacionados con el estado civil, dificultades para obtener o renovar la licencia de conducir y restricciones para postular o ejercer cargos públicos, mientras la obligación permanezca impaga.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Por qué es importante consultar si tienes multas electorales?

El proceso electoral de este año continúa avanzando y uno de los hitos más importantes se produjo el 24 de julio, cuando se conoció la lista oficial de ciudadanos seleccionados como miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, quienes tendrán la responsabilidad de participar en los comicios donde se elegirán a las autoridades regionales y municipales para el periodo 2027-2030.

En este contexto, muchos electores se preguntan si mantienen multas pendientes por no haber acudido a votar o por no cumplir con su labor como miembros de mesa en procesos electorales anteriores, incluido el desarrollado este año para elegir al presidente del Perú.