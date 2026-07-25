La ONPE ha habilitado una plataforma para que los ciudadanos verifiquen si fueron elegidos como miembros de mesa en las Elecciones Municipales y Regionales 2026 . La consulta se realiza ingresando el DNI.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de la ciudadanía la plataforma oficial para consultar si fueron elegidos como miembros de mesa en las Elecciones Municipales y Regionales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre. A través de este servicio, los electores podrán verificar si fueron designados como titulares o suplentes y conocer toda la información relacionada con su participación durante la jornada electoral.

Si deseas saber si integrarás una mesa de sufragio, la consulta puede realizarse de manera virtual utilizando únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Cómo consultar si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron seleccionados como miembros de mesa. Para realizar la consulta solo debes seguir estos pasos:

Ingresa al portal oficial de consulta de la ONPE mediante el siguiente enlace: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

Escribe el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) en el espacio correspondiente.

Consulta el resultado para conocer si fuiste designado como miembro de mesa para las elecciones.

Revisa el cargo asignado por la ONPE, ya sea como titular, suplente, tercer miembro, presidente o secretario de mesa, además del local de votación donde deberás cumplir tu función.

Consulta si eres miembro de mesa

¿Quiénes no serán sorteados como miembros de mesa en las Elecciones Municipales 2026?

El vocero de la ONPE, Christian Gómez, explicó que las personas que desempeñaron correctamente la labor de miembro de mesa durante la primera y segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 no volverán a participar en el sorteo para los comicios municipales y regionales.

Sin embargo, esta excepción solo aplica para quienes cumplieron con su responsabilidad durante ambas jornadas electorales. En caso contrario, el ciudadano volverá a integrar el universo de personas que pueden ser seleccionadas.

Además, la normativa establece que tampoco participan en el sorteo los directivos de organizaciones políticas, funcionarios de los organismos electorales, autoridades elegidas por voto popular, representantes de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como integrantes de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas.

¿Cuánto paga la ONPE por ser miembro de mesa y cuál es la multa por no asistir?

Los ciudadanos que cumplan correctamente con la función de miembro de mesa durante las Elecciones Municipales y Regionales 2026 recibirán una compensación económica de S/165, equivalente al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).