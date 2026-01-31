Wapa.pe
¿Te tocó ser miembro de mesa? Conoce cuánto recibirás de pago, el beneficio adicional y otros datos clave para las Elecciones 2026.

    La ONPE inició la designación de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 en Perú. Este 29 de enero, más de 820.000 ciudadanos fueron seleccionados mediante sorteo nacional para garantizar la correcta instalación de todas las mesas de votación.

    Cada mesa contará con nueve personas, entre titulares y suplentes, quienes serán responsables de conducir la votación, orientar a los electores y asegurar la validez del proceso electoral.

    En el marco de esta importante función, muchos se preguntan cuál será la compensación económica y el beneficio que recibirán. Descubre todos los detalles a través de esta nota.

    ¿Cuál es el pago y beneficios que me dan si soy miembro de mesa?

    Los ciudadanos que cumplan con su labor como miembros de mesa durante toda la jornada recibirán una compensación económica de S/ 165 y un día libre laboral no compensable, válido tanto para el sector público como privado. Este beneficio debe coordinarse con el empleador y puede hacerse efectivo hasta 90 días después de la elección. El pago corresponde a titulares, suplentes o ciudadanos designados de la fila, siempre que permanezcan desde la instalación de la mesa hasta la entrega de las actas.

    Asimismo, la ONPE brinda capacitación presencial y virtual mediante su plataforma ONPEeduca, donde los miembros de mesa pueden acceder a materiales, evaluaciones y obtener un certificado digital. Completar esta capacitación es obligatorio para poder gozar del día libre.

    ¿Qué pasa si tengo un viaje programado o no cumplo con mi voto?

    La ley permite solicitar excusa o justificar la inasistencia únicamente por razones debidamente justificadas, como enfermedad, viajes inaplazables o cuidado de familiares dependientes.

    El pedido de excusa debe presentarse ante la ONPE antes del día de la elección y tiene un costo de S/ 15,80. Si la inasistencia ocurre el mismo día, solo se puede presentar una dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cumpliendo con los requisitos y plazos establecidos.

