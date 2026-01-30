ONPE sorteó miembros de mesa para 2026 y quienes tengan impedimentos podrán presentar solicitud de excusa según causales establecidas.

¿Eres miembro de mesa? ONPE revela los casos que pueden excusarte para no ejercer el cargo. | Composición Wapa

Tras el sorteo oficial de la ONPE que definió a los ciudadanos que serán miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026, muchos se preguntan qué ocurre si no pueden asumir el cargo. Frente a ello, surge la duda sobre las razones válidas para presentar una excusa. En esta nota te explicamos cuáles son las causales contempladas y cómo realizar el trámite correspondiente ante la entidad electoral.

¿No puedes ser miembro de mesa? Estos son los casos en que puedes excusarte de ser miembro de mesa

Aunque ser miembro de mesa es un deber obligatorio según la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), existen situaciones excepcionales que permiten presentar una excusa, solicitar una dispensa o incluso interponer una tacha.

Tras el sorteo realizado por la ONPE el 29 de enero para las Elecciones Generales 2026, más de 834 mil ciudadanos fueron designados. Si resultaste elegido, podrías justificar tu ausencia en determinados casos establecidos.

Notorio o grave impedimento físico o mental .

. Necesidad de ausentarse del territorio de la República.

de la República. Encontrarse en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los dos (2) años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

o en hasta los dos (2) años de edad cumplidos a la fecha de la elección. Ser mayor de 65 años

Estar incurso en alguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 57 de la Ley 26859 referidas a impedimentos para ser miembro de las mesas de sufragio .

Plazos para presentar excusas ante la ONPE

Si no puedes asumir tu función electoral, deberás presentar una excusa ante la ONPE dentro de los cinco días hábiles posteriores al 11 de febrero, fecha en que se publicará la relación definitiva de miembros de mesa. En caso el impedimento sea por motivos de salud, la justificación podrá gestionarse hasta cinco días calendario antes de la jornada electoral.

ENLACE OFICIAL de la ONPE para saber si eres miembro de mesa