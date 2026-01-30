Wapa.pe
¡A juntar agua! Corte del servicio afectará hasta por 12 horas a CINCO DISTRITOS este 30 de enero: mira si el tuyo está en la lista

Miembros de mesa en Elecciones 2026: estos son los casos en los que puedes EXCUSARTE y no ejercer el cargo

ONPE sorteó miembros de mesa para 2026 y quienes tengan impedimentos podrán presentar solicitud de excusa según causales establecidas.

    Miembros de mesa en Elecciones 2026: estos son los casos en los que puedes EXCUSARTE y no ejercer el cargo
    ¿Eres miembro de mesa? ONPE revela los casos que pueden excusarte para no ejercer el cargo. | Composición Wapa
    Miembros de mesa en Elecciones 2026: estos son los casos en los que puedes EXCUSARTE y no ejercer el cargo

    Tras el sorteo oficial de la ONPE que definió a los ciudadanos que serán miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026, muchos se preguntan qué ocurre si no pueden asumir el cargo. Frente a ello, surge la duda sobre las razones válidas para presentar una excusa. En esta nota te explicamos cuáles son las causales contempladas y cómo realizar el trámite correspondiente ante la entidad electoral.

    LEE MÁS: Elecciones 2026: Link OFICIAL de la ONPE para saber si eres miembro de mesa

    ¿No puedes ser miembro de mesa? Estos son losen que puedes excusarte de ser miembro de mesa

    Aunque ser miembro de mesa es un deber obligatorio según la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), existen situaciones excepcionales que permiten presentar una excusa, solicitar una dispensa o incluso interponer una tacha.

    Tras el sorteo realizado por la ONPE el 29 de enero para las Elecciones Generales 2026, más de 834 mil ciudadanos fueron designados. Si resultaste elegido, podrías justificar tu ausencia en determinados casos establecidos.

    • Notorio o grave impedimento físico o mental.
    • Necesidad de ausentarse del territorio de la República.
    • Encontrarse en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los dos (2) años de edad cumplidos a la fecha de la elección.
    • Ser mayor de 65 años
    • Estar incurso en alguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 57 de la Ley 26859 referidas a impedimentos para ser miembro de las mesas de sufragio .
    TAMBIÉN LEE: Elecciones 2026: estas son las multas que deberás pagar si no cumples como miembro de mesa ni vas a votar

    Plazos para presentar excusas ante la ONPE

    Si no puedes asumir tu función electoral, deberás presentar una excusa ante la ONPE dentro de los cinco días hábiles posteriores al 11 de febrero, fecha en que se publicará la relación definitiva de miembros de mesa. En caso el impedimento sea por motivos de salud, la justificación podrá gestionarse hasta cinco días calendario antes de la jornada electoral.

    ENLACE OFICIAL de la ONPE para saber si eres miembro de mesa

    Si todavía no sabes si has sido elegido como miembro de mesa, puedes consultar tu situación electoral ingresando al siguiente enlace oficial. Solo necesitarás colocar tu número de DNI para verificar la información correspondiente a las próximas elecciones.

