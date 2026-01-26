DNI electrónico GRATIS todo febrero 2026: Reniec habilita 11 oficinas para tramitarlo sin costo

DNI electrónico GRATIS todo febrero 2026: Reniec habilita 11 oficinas para tramitarlo sin costoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continúa con su campaña “Verano inclusivo”, que permite tramitar el DNI electrónico sin costo durante enero y febrero. Esta iniciativa está dirigida a grupos priorizados y se lleva a cabo en 11 sedes oficiales de Lima Metropolitana, con horarios diferenciados según distrito.
Oficinas y horarios para tramitar el DNI electrónico gratis
En Lima Metropolitana, Reniec habilitó 11 oficinas para tramitar el DNI electrónico gratis. Las sedes están distribuidas en distintos distritos, por lo que se recomienda verificar ubicación y horarios antes de acudir para evitar inconvenientes.
- San Juan de Miraflores (provincia Lima, distrito SJM): Palacio Municipal
- Villa El Salvador (provincia Lima, distrito Villa El Salvador): Villa del Adulto Mayor
- Los Olivos (provincia Lima, distrito Los Olivos): Municipalidad de Los Olivos
- Cercado de Lima (provincia Lima, distrito Lima): Casa Vecinal N.° 1
- San Juan de Lurigancho (provincia Lima, distrito SJL): Subgerencia de Programa Social
- Independencia (provincia Lima, distrito Independencia): Demuna
- Comas (provincia Lima, distrito Comas): Municipalidad de Comas
- Carabayllo (provincia Lima, distrito Carabayllo): Estadio Ricardo Palma
- San Borja (provincia Lima, distrito San Borja): IIEI 554 Virgen de Lourdes
- Miraflores (provincia Lima, distrito Miraflores): Casa Tovar
- Miraflores (provincia Lima, distrito Miraflores): Casa de la Mujer
- Jesús María (provincia Lima, distrito Jesús María): Casa del Vecino
Es importante menciona que las sedes atienden principalmente de lunes a viernes entre las 08:45 a.m. y las 04:00 p.m.. La mayoría de los locales mantienen ese rango de horario. Aunque hay algunas excepciones:
- Los Olivos (8:30 a. m. a 3:30 p. m.)
- San Borja (9:00 a. m. a 2:00 p. m.)
- Miraflores, donde la atención es de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
- En Independencia, el servicio se brinda solo lunes, miércoles y viernes.
Grupos prioritarios para recibir el DNI electrónico gratis
La campaña “Verano inclusivo” del Reniec busca beneficiar a grupos prioritarios, como niños que tramitan su DNI electrónico por primera vez, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes pueden obtenerlo sin costo.
Este documento incorpora un chip criptográfico y medidas de seguridad que garantizan una identificación confiable. La entrega gratuita se realiza únicamente en las sedes habilitadas y durante los meses de enero y febrero, según lo informado por el Reniec, promoviendo así la inclusión y el acceso a trámites esenciales.