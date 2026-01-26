Wapa.pe
Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el martes 27 de enero: mira si el tuyo se verá afectado

¡A alistar las velas! Anuncian cortes de luz este 27 y 29 de enero por hasta 5 horas: revisa si tu zona se verá afectada

La empresa eléctrica anunció cortes programados en zonas del Cercado de Pisco y Pisco Playa por mejoras en la red. Revisa horarios y sectores afectados.

    Electro Dunas anuncia cortes de luz en Pisco los días 27 y 29 de enero.
    Electro Dunas S.A.A. informó a través de sus redes sociales cortes programados del servicio eléctrico en la provincia de Pisco los días martes 27 y jueves 29 de enero de 2026. Estas interrupciones forman parte de trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica, necesarios por el incremento de la demanda en la zona urbana. Revisa aquí las zonas afectadas, así como los horarios de corte y reconexión del servicio.

    Corte de luz este martes 27 de enero en Pisco

    Para el martes 27 de enero, el servicio eléctrico se suspenderá parcialmente de 06:30 a.m. a 01:30 p.m., debido al reemplazo de un transformador por uno de mayor capacidad, según la Nota de Prensa N.° 02347-2026-GT/PYO-PR, correspondiente a la subestación 30225.

    Las zonas que se verán afectadas incluyen sectores del Cercado de Pisco, específicamente la calle San Francisco (cuadras 1 y 2), Ramón Aspillaga (cuadra 1) y San Juan de Dios (cuadra 2), donde el corte se realizará durante el horario indicado. Av. José de San Martin (Cuadra 11, 12, 14), Calle Guillermo Quiñonez, El Muelle, Cercado de Pisco Playa.

    Corte de luz este jueves 29 de enero en Pisco

    Para el jueves 29 de enero, Electro Dunas ha programado un nuevo corte de energía en el mismo horario, de 06:30 a.m. a 01:30 p.m., esta vez por el reemplazo del tablero de distribución, según la Nota de Prensa N.° 02327-2026-GT/PYO-PR, en la subestación SE30373, de manera parcial.

    Las zonas afectadas incluyen sectores del Cercado de Pisco Playa, como la avenida José de San Martín (cuadras 11, 12 y 14), la calle Guillermo Quiñonez y el sector El Muelle, áreas con intensa actividad comercial y residencial. La empresa recomendó a los usuarios desconectar sus equipos antes de iniciarse los trabajos y volver a conectarlos solo cuando el servicio se restablezca, señalando que el suministro podría retornar antes si las labores concluyen anticipadamente.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

