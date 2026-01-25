Las AFP informaron cuáles son los tiempos de espera para los depósitos, según lo dispuesto por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

El retiro AFP de hasta S/ 22.000 generó gran expectativa entre los afiliados que solicitaron las 4 UIT o completaron el monto a través de la rectificación en su primera o segunda solicitud. Sin embargo, el periodo para registrar estas solicitudes ya fue cerrado por las autoridades. Ahora, miles de aportantes buscan información clave sobre cuándo recibirán los pagos correspondientes. Te lo contamos en esta nota.

Depósito del retiro AFP: ¿cuáles son los plazos de depósito tras la segunda solicitud?

Es importante recordar que, durante la primera etapa del retiro de fondos AFP, el tiempo máximo establecido para que el dinero sea abonado en la cuenta del afiliado era de hasta 30 días calendario. Posteriormente, las administradoras habilitaron la opción de realizar una segunda solicitud, lo que generó dudas entre los usuarios sobre si los plazos de pago se mantenían o sufrían modificaciones.

Los tiempos de espera se mantienen sin modificaciones y se rigen por lo dispuesto en el reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). De este modo, tras presentar la segunda solicitud o realizar la rectificación del retiro, cada UIT equivalente a S/ 5.500 será depositada en un plazo máximo de 30 días calendario.

Ante estas consultas, las AFP aclararon que el cronograma de desembolsos sigue siendo el mismo, aplicándose el mismo periodo de espera para cada UIT solicitada. De esta manera, el depósito del dinero se realiza de la siguiente forma:

La primera UIT será depositada en un plazo máximo de 30 días calendario contados desde el registro de la segunda solicitud.

La segunda UIT, en caso aún corresponda un nuevo desembolso, se abonará hasta 30 días después de haberse efectuado el primer pago.

La tercera UIT se entregará en un plazo máximo de 30 días adicionales, una vez recibido el depósito anterior.

La cuarta UIT será transferida siguiendo el mismo criterio, es decir, hasta 30 días calendario luego del último abono realizado.