Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

¿Hiciste la rectificación del retiro AFP? Mira cuándo recibirás el pago de la segunda solicitud

Las AFP informaron cuáles son los tiempos de espera para los depósitos, según lo dispuesto por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Hiciste la rectificación del retiro AFP? Mira cuándo recibirás el pago de la segunda solicitud
    Rectificación de la AFP: esto debes saber | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina
    ¿Hiciste la rectificación del retiro AFP? Mira cuándo recibirás el pago de la segunda solicitud

    El retiro AFP de hasta S/ 22.000 generó gran expectativa entre los afiliados que solicitaron las 4 UIT o completaron el monto a través de la rectificación en su primera o segunda solicitud. Sin embargo, el periodo para registrar estas solicitudes ya fue cerrado por las autoridades. Ahora, miles de aportantes buscan información clave sobre cuándo recibirán los pagos correspondientes. Te lo contamos en esta nota.

    wapa.pe

    VER MÁS: Buenas noticias para asegurados de EsSalud: Amplían cobertura familiar y estos serán los nuevos beneficiados

    Depósito del retiro AFP: ¿cuáles son los plazos de depósito tras la segunda solicitud?

    Es importante recordar que, durante la primera etapa del retiro de fondos AFP, el tiempo máximo establecido para que el dinero sea abonado en la cuenta del afiliado era de hasta 30 días calendario. Posteriormente, las administradoras habilitaron la opción de realizar una segunda solicitud, lo que generó dudas entre los usuarios sobre si los plazos de pago se mantenían o sufrían modificaciones.

    Los tiempos de espera se mantienen sin modificaciones y se rigen por lo dispuesto en el reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). De este modo, tras presentar la segunda solicitud o realizar la rectificación del retiro, cada UIT equivalente a S/ 5.500 será depositada en un plazo máximo de 30 días calendario.

    Ante estas consultas, las AFP aclararon que el cronograma de desembolsos sigue siendo el mismo, aplicándose el mismo periodo de espera para cada UIT solicitada. De esta manera, el depósito del dinero se realiza de la siguiente forma:

    • La primera UIT será depositada en un plazo máximo de 30 días calendario contados desde el registro de la segunda solicitud.
    • La segunda UIT, en caso aún corresponda un nuevo desembolso, se abonará hasta 30 días después de haberse efectuado el primer pago.
    • La tercera UIT se entregará en un plazo máximo de 30 días adicionales, una vez recibido el depósito anterior.
    • La cuarta UIT será transferida siguiendo el mismo criterio, es decir, hasta 30 días calendario luego del último abono realizado.

    Este esquema busca ordenar los pagos y garantizar que los afiliados reciban su dinero de manera progresiva y dentro de los plazos establecidos.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el martes 27 de enero: mira si el tuyo se verá afectado

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Hiciste la rectificación del retiro AFP? Mira cuándo recibirás el pago de la segunda solicitud
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el martes 27 de enero: mira si el tuyo se verá afectado

    ¡A llenar los baldes! Corte de agua afectará por hasta 12 horas a cuatro distritos este 23 y 24 de enero: mira si el tuyo está en la lista

    Corte de agua afectará hasta por 12 horas a cuatro distritos este 25 y 26 de enero: mira si el tuyo está en la lista

    ¿Se fue del país? ¿Qué pasó con Clímaco Basombrío el ‘Loco Martillo’ tras cumplir su sentencia en la cárcel?

    Parque de las Aguas Lima 2026: estos son los grupos que entran sin costo

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;