Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el martes 27 de enero: mira si el tuyo se verá afectado
Este martes 27 de enero, varias zonas de Lima seguirán registrando la suspensión temporal del servicio de agua potable debido a trabajos programados por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). La empresa informó que estas intervenciones forman parte de trabajos técnicos necesarios en la red. Frente a esta medida, la entidad exhortó a los vecinos de las áreas comprometidas a tomar previsiones y almacenar agua con anticipación para afrontar la interrupción sin mayores inconvenientes. ¿Tu distrito se verá afectado?
Lista completa de distritos que se quedarán sin agua y horarios
Sedapal exhortó a los vecinos de los sectores involucrados a anticiparse a la interrupción del suministro y organizar su consumo de agua. En esta nota te detallamos los distritos comprometidos y los horarios establecidos para la suspensión temporal del servicio.
Distrito: Carabayllo
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: A.H. Las Delicias, A.H. El Palomar, A.H. Los Rosales. Asoc. Viv. Fam. Villa del Carmen Santa Ana de Carabayllo, Asoc. Prop. Villa El Carmen de Carabayllo, Asoc. Viv. Los Ángeles del Naranjal, Asoc. Viv. Villa El Carmen, Asoc. Fundo Villa Santa Rosa, Urb. Bello Horizonte, A.H. Belén, A.H. Bello Horizonte II y III etapa, A.H. Las Casuarinas, A.H. Las Lomas de San Felipe, A.H. 1" de Noviembre Ampliación, A.H. 1º de Noviembre, Noviembre, A.H. La Primavera, A.H. Vista Hermosa.
- Sector/Subsector: Sector 351
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: martes 27 de enero a las 12:00 p.m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: martes 27 de enero a las 8:00 p.m.
Distrito: Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Asoc. Nueva Vida de Cajamarquilla, Asoc. Porcino Saracoto Alto, Asoc. Pro. Viv. La Nueva Aurora de Saracoto ECNC. Asoc. Propietarios Flor de las Magnolias, Asoc. Sol de Cajamarquilla ECNC, Asoc. Villa Florida de Cajamarquilla.
- Sector/Subsector: Sector 130
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: martes 27 de enero a las 12:00 p.m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: martes 27 de enero a las 11:50 p.m.
Distrito: Comas
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: A.H. San Juan Bautista, APV. Cabo Linares Rojas, U. Pop: Ciudad de Lima, Urb. Alameda del Pinar 1ra etapa, Urb. El Álamo, Urb. El Pinar Parcela C-II etapa, Urb. El Pinar.
- Sector/Subsector: Sector 346
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: martes 27 de enero a las 12:00 p.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: martes 27 de enero a las 8:00 p.m.
Distrito: San Antonio de Huarochirí
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla-ECNC, A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla-ECNC, A.H. Paraíso de Cajamarquilla-ECNC, Agru. Señor de Huanca-ECNC, Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla, Asoc. 28 de Noviembre de Cajamarquilla-ECNC, Asoc. El Mirador de Cajamarquilla-ECNC, Asoc. Poses. del Cerro San Martín de Porres.
- Sector / Subsector: Sector 133
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: martes 27 de enero a las 7:00a.m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: martes 27 de enero a las 7:00 p.m.