Este martes 27 de enero, varias zonas de Lima seguirán registrando la suspensión temporal del servicio de agua potable debido a trabajos programados por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). La empresa informó que estas intervenciones forman parte de trabajos técnicos necesarios en la red. Frente a esta medida, la entidad exhortó a los vecinos de las áreas comprometidas a tomar previsiones y almacenar agua con anticipación para afrontar la interrupción sin mayores inconvenientes. ¿Tu distrito se verá afectado?