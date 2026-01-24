Wapa.pe
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

¿La estudiarías? Esta es la carrera con los salarios más altos en Perú, después de Medicina, según el MTPE

Escoger una carrera con alto potencial económico es clave en un mercado laboral exigente. Datos del MTPE destacan que esta es la segunda carrera mejor pagada del Perú.

    ¿La estudiarías? Esta es la carrera con los salarios más altos en Perú, después de Medicina, según el MTPE
    Carreras mejores pagadas en el Perú | Composición: Wapa Freepik - Andina
    ¿La estudiarías? Esta es la carrera con los salarios más altos en Perú, después de Medicina, según el MTPE

    Escoger una carrera con base en el potencial económico se ha convertido en una prioridad para muchos jóvenes y profesionales en un mercado laboral cada vez más exigente. En ese contexto, los datos más recientes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), publicados en su plataforma ‘Mi Carrera’, revelan que una especialidad ha logrado posicionarse entre las mejor remuneradas del Perú, incluso por encima de varias ingenierías y carreras del sector salud. Te contamos de cuál se trata.

    wapa.pe

    VER MÁS: Minsa ordena retiro preventivo de fórmulas infantiles Alula Gold Premium por precaución sanitaria

    ¿Cuál es la segunda carrera mejor pagada del Perú, después de Medicina?

    Según el ranking oficial elaborado por el MTPE, la Odontología ocupa el segundo lugar en el escalafón salarial nacional. Esta profesión ha ganado terreno en los últimos años, desplazando a especialidades tradicionalmente asociadas a altos ingresos y consolidándose como una alternativa académica de alto valor económico.

    Los ingresos de los cirujanos dentistas varían según su experiencia y especialización. En el caso de profesionales mayores de 30 años, los sueldos pueden superar los S/8,400 mensuales, mientras que el promedio se sitúa alrededor de los S/4,970. Factores como el centro de trabajo, el tipo de especialidad y los años de ejercicio influyen directamente en la remuneración final.

    ¿Cuánto ganan los odontólogos jóvenes en el mercado laboral peruano?

    La alta rentabilidad de la Odontología también se refleja en los primeros años de ejercicio profesional. En el grupo etario de 18 a 29 años, los odontólogos cuentan con una ventaja salarial frente a otras carreras universitarias, lo que facilita una inserción laboral más rápida y competitiva.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Buenas noticias para asegurados de EsSalud: Amplían cobertura familiar y estos serán los nuevos beneficiados

    De acuerdo con las cifras disponibles, los jóvenes profesionales de esta especialidad perciben un ingreso promedio mensual de S/4,732. Sin embargo, los montos pueden fluctuar entre S/1,200 y S/7,413, dependiendo del sector y las oportunidades laborales, lo que confirma su alta empleabilidad temprana, según informa el diario La República.

    ¿La estudiarías? Esta es la carrera con los salarios más altos en Perú, después de Medicina, según el MTPE
    ;