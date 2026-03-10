Muere el escritor peruano Bryce Echenique, autor de "Un mundo para Julius", a los 87 años

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique , autor de Un mundo para Julius y figura clave de la literatura hispanoamericana, falleció este martes a los 87 años.

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique falleció este martes 10 de marzo a los 87 años, según informó el Fondo de Cultura Económica en una publicación en su cuenta de Instagram. El autor dejó un importante legado en la literatura latinoamericana. Considerado una de las figuras más destacadas de la generación post-boom, alcanzó gran reconocimiento con su primera novela, Un mundo para Julius.

A través de un emotivo mensaje en redes sociales, el Fondo de Cultura Económica dio a conocer la noticia del fallecimiento del escritor peruano. “El Fondo de Cultura Económica lamenta el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique (1939-2026). Bryce, reconocido escritor peruano, es considerado una de las voces más entrañables y originales de la literatura latinoamericana. Maestro de la novela y del cuento, escribió, entre muchas otras, la inolvidable «Un mundo para Julius», obra que lo catapultó a la fama internacional y que sigue conquistando lectores generación tras generación. Con su prosa cálida, irónica y profundamente humana, Bryce construyó personajes que nos hacen reír y llorar a partes iguales, retratando con una lucidez única la burguesía limeña, el desarraigo y las peripecias del corazón. Extendemos un abrazo con nuestra solidaridad a familiares, amigos y lectores”, se lee en el post.

Entre sus obras más reconocidas destaca Un mundo para Julius, considerada una de las novelas más importantes de la literatura peruana del siglo XX. Con esta obra logró ganar el Premio Nacional de Literatura del Perú en 1972 y recibió el galardón a Mejor Novela en Francia en 1974. En ella retrata las apariencias de la alta burguesía limeña desde la mirada de un niño huérfano que vive en una mansión.