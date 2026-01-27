Fallece Gabriel Garzón, a los 57 años, la voz icónica de Topo Gigio que marcó a generacionesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Gabriel Ernesto Garzón Lozano, reconocido actor de doblaje y titiritero, falleció el domingo 25 de enero a los 57 años, dejando un vacío en el mundo del entretenimiento infantil. Durante más de dos décadas, su voz dio vida al entrañable Topo Gigio, conquistando a generaciones.
La noticia fue confirmada por el comediante Jorge Falcón, quien expresó en redes su tristeza: “Hoy perdí a otro amigo y a un gran artista. Descansa en paz, querido amigo”.
Muere Gabriel Garzón, actor que dio voz al personaje de Topo Gigio
Tras darse a conocer la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y reconocimiento. Entre ellos se leía: “Topo Gigio, gracias por mi infancia”, “Fue parte de mi niñez” o “Un amigo de esos que te ayudan a crecer con cariño y sin interés”. Por su parte, el locutor deportivo Leonardo Riaño comentó: “Un tipazo. Gran amigo de mis padres. Un enorme ser humano”.
La actriz Dacia Arcaraz, conocida por telenovelas como La pícara soñadora, Pobre niña rica y María Belén, también compartió sus palabras sobre Garzón Lozano: “Hoy es un día triste: se nos adelantó uno de mis mejores amigos, un hombre encantador, simpático, amoroso y con un gran talento”, manifestó.
¿De qué murió Gabriel Garzón?
Según información pública, Gabriel Garzón enfrentaba problemas de salud desde finales de 2025 y estaba hospitalizado en el Hospital Juárez de México, sin que se conozcan detalles oficiales sobre su fallecimiento. El 10 de diciembre, Jorge Falcón hizo un llamado urgente en redes para encontrar donadores de sangre: “Amigos, nuestro querido Gabriel Ernesto Garzón Lozano necesita donadores de sangre. Quienes puedan apoyarnos, se los agradeceremos de todo corazón”.
En 2019, Garzón recordó en Multimedios el accidente que le costó una pierna, bromeando sobre la amputación: “El doctor me preguntó cómo quería que me cortaran la pierna y yo le dije: ‘a la mohicana, ¿no?’”.