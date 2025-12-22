Actor James Ransone recordado por ‘The Wire’ e ‘It: Chapter Two’, falleció a los 46 años

Wapa.pe
    La noticia de su fallecimiento sorprendió a sus fans.
    El ambiente del espectáculo internacional atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de James Ransone, actor estadounidense reconocido por su trabajo en cine y televisión. La información fue revelada por TMZ, que reportó que el deceso ocurrió el viernes 19 de diciembre, generando un fuerte impacto entre colegas y seguidores del artista.

    Con apenas 46 años, Ransone había consolidado una carrera marcada por personajes intensos y memorables. Su nombre quedó grabado en la historia de la televisión gracias a su participación en producciones de alto perfil, mientras que en el cine destacó en títulos de suspenso y terror que ampliaron su alcance ante nuevas audiencias.

    Muere James Ransone: lo que se sabe sobre su fallecimiento

    Según el informe difundido por TMZ, el actor fue hallado sin vida en la ciudad de Los Ángeles. De acuerdo con datos atribuidos al médico forense del condado, la causa del fallecimiento habría sido suicidio, información que estremeció a la comunidad artística y a los fans que seguían de cerca su trayectoria.

    El medio especializado también señaló que agentes del Departamento de Policía acudieron al inmueble tras recibir una llamada de emergencia. Tras las diligencias correspondientes, las autoridades habrían descartado la participación de terceros en el hecho, cerrando la investigación sin indicios de un acto criminal.

    El legado de James Ransone en la televisión y el cine

    James Ransone inició su carrera a comienzos de los años 2000, con apariciones en diversas series estadounidenses. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó con su interpretación de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire, producción de HBO considerada una de las mejores de la historia de la televisión. Su personaje, complejo y trágico, fue ampliamente elogiado por la crítica especializada.

    Más allá de ese icónico rol, Ransone participó en ficciones televisivas como CSI, Hawaii Five-0 y Burn Notice. En la pantalla grande, dejó su huella en películas como Tangerine, Siniestro, It: Chapter Two y El teléfono negro, consolidándose como un actor versátil capaz de transitar entre el drama y el terror con gran solvencia.

    La partida de James Ransone deja un vacío en la industria del entretenimiento y revive el recuerdo de un intérprete que supo construir personajes intensos, humanos y difíciles de olvidar.

