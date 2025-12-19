¿Guillermo Dávila ESTUVO con su hijo Vasco Madueño tras la muerte de su madre? Joven hace DOLOROSA confesiónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Vasco Madueño atraviesa uno de los capítulos más dolorosos de su vida tras la pérdida de su madre, Jessica Madueño. En un mensaje profundamente emotivo, el joven cantante abrió su corazón y habló del difícil proceso de duelo que enfrenta. En medio de este escenario, también sorprendió al referirse a su padre, Guillermo Dávila y revelar si este lo acompañó en este difícil momento.
NO DEJES DE VER: Christian Domínguez 'EXPLOTA' contra Karla Tarazona tras compararlo con Pamela López: “A mí no me bromees con ella”
Vasco Madueño habla de su padre tras fallecimiento de su madre
Vasco Madueño compartió un mensaje salido del fondo de su corazón para anunciar que su madre Jessica Madueño falleció el pasado 22 de noviembre tras una larga lucha contra el cáncer. El joven cantante expresó sus sentimientos a carta abierta, revelando cómo está llevando estos días de duelo y confesó de quiénes se rodeó tras perder a su progenitora.
Pese a que en el pasado la relación entre el joven y su padre Guillermo Dávila, no fue la mejor, en la actualidad esto habría cambiado y el cantautor venezolano estaría haciendo todo lo posible para reconstruir su vínculo paternal con Vasco, a quien acompañó tras el fallecimiento de su madre.
“Después de una ardua lucha, ahora descansas en paz. Estuve acompañado de mi familia, mi padre, tíos, primos y amigos. Ahora que ya no está a mi lado siento que una parte de mí ha muerto con ella. Me crio y me dio la vida. Mi compañera y amiga”, se lee en su sentido comunicado.
Madueño también se sinceró sobre cómo se encontraba actualmente tras recibir la lamentable noticia. “Estoy roto y me será muy difícil poder vivir sin su presencia”, agregó.
TE INTERESA: Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON
Vasco Madueño recuerda el primer acercamiento con Guillermo Dávila
Vasco Madueño decidió revelar nuevos detalles sobre el momento en que volvió a encontrarse con Guillermo Dávila, una experiencia que marcó un punto de quiebre en su historia personal. Durante su participación en el podcast ‘Una tacita de café’, conducido por el periodista Fernando Díaz, el joven cantante relató cómo este encuentro se dio en 2024, en el marco de una actividad solidaria destinada a recaudar fondos para el tratamiento oncológico de su madre, Jessica Madueño.
El artista describió el reencuentro como una situación cargada de emociones, pero también de calma, al poder conversar sin presiones ni expectativas. El momento se produjo en el hotel donde se hospedaba el intérprete venezolano y significó un primer paso hacia una etapa distinta entre ambos.
“El abrazo fue muy emotivo, pero lo más importante fue que pudimos conversar con tranquilidad. Fue una bonita experiencia. Al principio fue muy extraño, algo nuevo”, confesó el joven cantante.
Con el paso del tiempo, Vasco señaló que el vínculo con Dávila existe, aunque se desarrolla de manera pausada y sin una comunicación constante. Aun así, resaltó que el simple hecho de mantener contacto representa un avance importante en este proceso personal.
“Hay una relación, eso ya es bastante. Nos escribimos, pero no muy seguido. Él está ocupado y yo también. Sin embargo, es poco a poco”, indicó.
Finalmente, Madueño contó que ambos han comenzado a compartir algunas actividades públicas, como transmisiones en vivo, con el objetivo de impulsar proyectos en conjunto y seguir fortaleciendo este acercamiento inicial.
“Ayer tuvimos un live, de hecho. Estamos invitando gente al evento, para que compre entradas, para que apoye. Y bueno, ahí estamos, realmente recién empezando. Es como construir algo de cero”, comentó con sinceridad.