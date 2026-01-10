Magaly Medina comparte su proceso de recuperación tras una cirugía estética en el rostro que duró siete horas. La periodista se sinceró sobre su estado actual.

El proceso de recuperación de Magaly Medina no ha pasado desapercibido y sus recientes declaraciones encendieron las alarmas. La periodista reveló que atraviesa días difíciles tras una delicada intervención estética que se prolongó por varias horas. A pesar de las críticas, optó por contar su experiencia sin filtros. Su testimonio dejó en evidencia el lado menos visible de este tipo de cirugías.

Magaly Medina hace preocupante revelación

Magaly Medina reveló cómo se encuentra pasando por un proceso de recuperación tras someterse a una cirugía estética en su rostro que duró siete horas. La conductora ha sido blanco de críticas y comparaciones. Sin embargo, esta se sinceró contando sobre cómo está sintiéndose en su proceso de recuperación y preocupó al admitir lo que siente.

"Lo que pasa es que la gente no sabe que esta operación es larga, complicada, dolorosa. Claro, al segundo día ya estaba en mi casa recuperándome, pero me siento muy débil. Estoy mostrando el proceso para que se sepa cómo es realmente una cirugía de este tipo", contó en conversación con Trome.

La periodista de ATV aclaró que lo que han visto de su rostro no es el resultado final: "todavía tengo la cara hinchada, tengo esponjas cocidas a mi piel. Este no es el rostro con el que voy a quedar, este es el rostro de una mujer operada hace cinco días, recién a los dos, tres meses se verá el efecto de esta cirugía", precisó.

¿Qué cirugía le realizaron a Magaly Medina?

La popular 'Urraca' explicó cuál fue el procedimiento estético que se realizó y por qué decidió hacérselo fuera del Perú.