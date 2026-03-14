Las declaraciones de la influencer provocaron reacciones, incluyendo el análisis de Magaly Medina , quien recordó las relaciones mediáticas que ha tenido la chef.

Majo con Sabor hace fuerte revelación sobre su expareja | Composición: Wapa Captura de pantalla - Arriba mi Gente

Majo con Sabor hace fuerte revelación sobre su expareja | Composición: Wapa Captura de pantalla - Arriba mi Gente

¡Se pasó! María José Vigil Checa, conocida en redes como Majo con Sabor, protagonizó un momento inesperado durante su participación en el programa 'Arriba Mi Gente', donde sorprendió al público con una revelación sobre una antigua relación sentimental. La influencer dejó entrever que una de sus exparejas solía decirle una frase que, según insinuó, no era del todo sincera. El comentario generó diversas reacciones entre los presentes y en redes sociales, donde muchos comenzaron a especular que este ex sería Gino Assereto.

Majo con Sabor hace fuerte revelación sobre su expareja

La escena se dio en medio de un segmento de entretenimiento en el que los invitados debían responder rápidamente a distintas consignas planteadas por los conductores. Con su estilo espontáneo y su característico sentido del humor, la creadora digital compartió una frase que, según contó, escuchó repetidamente de parte de un antiguo novio.

Durante el juego, la influencer respondió a preguntas como “excusas para no ir a trabajar” o “mi pareja es tóxica cuando…”. Sin embargo, fue una de las consignas la que llamó especialmente la atención del público.

Cuando le tocó responder a la pregunta “cosas que te decía tu ex”, Majo lanzó una frase que sorprendió a todos: “Pucha solo me gustan las mujeres”.

Instantes después, la dinámica continuó con otra consigna: “frases que diría un mentiroso”. Para sorpresa de muchos, la influencer repitió exactamente la misma expresión: “Pucha solo me gustan las mujeres”.

El comentario, acompañado de risas en el set, no pasó desapercibido y rápidamente generó interpretaciones entre los espectadores, quienes empezaron a debatir en redes sociales sobre a quién podría referirse la influencer con esta curiosa anécdota.

Magaly Medina comenta polémica revelación y recuerda sus relaciones mediáticas

Las declaraciones de la influencer no tardaron en generar repercusiones en los programas de espectáculos y en redes sociales. Una de las primeras en reaccionar fue la periodista Magaly Medina, quien se pronunció sobre el tema durante su espacio digital y analizó el contexto de la revelación realizada por Majo con Sabor.

La conductora recordó que la creadora de contenido ya había hablado anteriormente sobre algunos aspectos de su vida sentimental en su pódcast, lo que, según señaló, alimenta las especulaciones sobre a quién podría referirse con la frase que mencionó recientemente en televisión.

“Se la soltó primero en mi pódcast, donde ha contado que le escribió a Jazmín Pinedo para decirle que ella era una buena chica, que algún día si conocía a su hija, pues que ella estuviera sin cuidado y que la Jazmín ni la empelotó y más bien se fue con todo contra Gino Assereto. Parte, dice ella, de por qué esta relación fracasó. Pero ahora, no solo eso, ahora, ¿por qué ella sigue siendo la enamorada de Gabriel Calvo o ya también Gabriel Calvo pasó a mejor vida?”, comentó la conductora.

En el mismo análisis, Medina se refirió con ironía a la situación sentimental actual de la influencer y dejó abierta la interrogante sobre su presente amoroso.