ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

'Majo con Sabor' EXPONE a Jazmín Pinedo y la acusa de METERSE en su relación con Gino Assereto: "Siempre quieren todo para ella"

La influencer 'Majo con Sabor' se pronunció sobre tensiones con Gino Assereto y Jazmín Pinedo. En entrevista, aseguró que la expareja de Assereto influyó en su relación.

    Majo con Sabor expone a Jazmín Pinedo | Composición: Wapa Captura de pantalla
    La influencer conocida como 'Majo con Sabor' decidió pronunciarse públicamente sobre los motivos que habrían generado tensiones en su relación con Gino Assereto. Durante una entrevista con Magaly Medina, la creadora de contenido señaló que la situación con la expareja del chico reality, Jazmín Pinedo, habría influido en el rumbo de su romance.

    NO TE PIERDAS: La confesión que remece su separación: Katia Condos revela que ya había querido dejar a Federico Salazar

    'Majo con Sabor' acusa a Jazmín Pinedo de entrometerse en su relación

    Según relató María José Vigil Checa, uno de los principales conflictos surgió por la falta de acercamiento con la conductora de televisión. Incluso comentó que intentó comunicarse con ella con la intención de mantener una relación cordial, pero no obtuvo respuesta. Además, dejó entrever que esta situación también habría complicado la posibilidad de generar un vínculo con la hija que Assereto tiene con la popular 'Chinita'.

    En medio de la conversación, la influencer explicó que algunas dinámicas entre exparejas pueden generar fricciones cuando una nueva relación aparece. “A veces las madres no ayudan. La mamá hace lo que quiere, está con la persona que desea (y no deja que su ex haga lo que quiere). Eso pasa mucho con las mujeres. Quiere todo para ella. (¿Eso te pasó con Gino Assereto?) Un poco. No dieron la mano a la felicidad de la persona que supuestamente quieren. Eso es bajo”, dijo Majo con sabor inicialmente.

    Asimismo, contó que trató de dar el primer paso para que la relación entre ambas fuera respetuosa y tranquila, pero la iniciativa no prosperó. “Yo le escribí, no tuve respuesta alguna. Le escribí de la manera más tranquila ‘oye, vengo con amor, no vengo a hacer daño a nadie’. Le di la oportunidad de conocerme para que tenga la tranquilidad de que, si conozco a su hija, sepa que soy una buena persona y no tuve respuesta alguna. La respuesta fue problemas para Gino”, reveló.

    Finalmente, la influencer reflexionó sobre cómo las relaciones pasadas pueden impactar en nuevas etapas sentimentales. En su opinión, aceptar que una expareja continúe con su vida es clave para evitar conflictos innecesarios. “No dieron la mano a la felicidad de la persona que supuestamente quieren y eso es bajo”, afirmó durante la entrevista.

    PUEDES VER: ¡Drástico giro! Darinka Ramírez vence en batalla judicial a Farfán y se revela cuánto quedará pagando de pensión

    ¿Qué decía 'Majo con Sabor' de Jazmín Pinedo?

    En el pasado, 'Majo con Sabor' generó comentarios luego de referirse públicamente a Jazmín Pinedo durante su presencia en el evento Celebrity Combat. En ese lugar fue interceptada por las cámaras del programa Amor y Fuego, donde habló sobre la posibilidad de protagonizar un enfrentamiento simbólico con la conductora de televisión.

    Durante la conversación, la creadora de contenido dejó clara su postura y aseguró que no tiene intención de entrar en conflictos con la expareja de Gino Assereto. Incluso remarcó el respeto que siente por el vínculo que ambos comparten, pese a las situaciones que se habrían presentado en el pasado.

    “Jamás, la respeto y la voy a amar de la misma manera en que él la ama a ella”, expresó, reconociendo el profundo vínculo que todavía existe entre el cantante y la conductora de televisión, lo que evidenciaría que los sentimientos de Gino por Jazmín siguen intactos.

