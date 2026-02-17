Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Feriado de Semana Santa 2026: estas son las fechas exactas de los próximos días libres

Gabriel Calvo oficializa su romance con ‘Majo con sabor’ en vivo con romántico gesto: ‘Mi novia linda’

El actor Gabriel Calvo sorprendió en su pódcast ‘A La Cocina’ al declarar su amor y dedicar un saludo a “Majito”, confirmando su relación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Gabriel Calvo oficializa su romance con ‘Majo con sabor’ en vivo con romántico gesto: ‘Mi novia linda’
    Gabriel Calvo grita su amor por ‘Majo con sabor’ y la oficializa en vivo. | Composición Wapa
    Gabriel Calvo oficializa su romance con ‘Majo con sabor’ en vivo con romántico gesto: ‘Mi novia linda’

    ¡Es oficial! El actor y conductor Gabriel Calvo dejó a todos sorprendidos al revelar en su podcast de YouTube que mantiene una relación sentimental con María José Vigil Checa, conocida como ‘Majo con sabor’. Tras semanas de negaciones por parte de la cocinera peruana sobre un romance con el actor, ahora ambos no esconden sus sentimientos y gritan su amor a los cuatro vientos, confirmando lo que muchos sospechaban.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Matilde León cuenta la VERDAD detrás de la aparición de Stefano Salvini en la calle: "Creamos un proyecto"

    Gabriel Calvo confirma relación con ‘Majo con sabor’ 

    En el más reciente episodio del podcast Alacocina Tv, Gabriel Calvo dedicó los primeros minutos del programa a anunciar con entusiasmo que su novia es la expareja de Gino Assereto. Además, tuvo un dulce gesto hacia ‘Majo con Sabor’, enviándole un beso frente a las cámaras.

    Ya lo he adelantado, estoy enamorado y ¿por qué no?, de eso se trata", afirmó en un inicio el actor peruano. Aunque al principio mantuvo cierta reserva, Calvo terminó enviando un mensaje que disipó la incertidumbre: “Nada, aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda”, dijo en el mismo programa.

    La frase de Gabriel Calvo fue tomada como confirmación de su relación con María José Vigil Checa, “Majo con Sabor”. Su gesto frente a cámaras oficializó el vínculo, mientras compañeros y seguidores celebraron la noticia en redes, creando apodos y mensajes de apoyo que hicieron tendencia la confesión del actor.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Suheyn Cipriani llora en vivo por Macarius y confiesa que lo ama pese a que él la terminara en una fecha especial

    Antes de la declaración de Gabriel Calvo, Majo con Sabor fue consultada sobre su relación con el actor y prefirió mantener cautela. “Es mi amigo y es mi socio. Nada más puedo decir”, respondió en una entrevista radial. Ante la insistencia sobre un posible romance, aclaró: “No voy a hablar sobre mi vida privada. Ya aprendí que mi vida privada la quiero tener en privado”.

    Aunque sus palabras buscaban resguardar su intimidad, la confesión de Calvo cambió el escenario y generó nuevas especulaciones. En el programa, algunos compañeros dejaron entrever que conocían a la persona mencionada, aumentando la curiosidad del público. La reacción ha sido mayoritariamente positiva, con comentarios de apoyo celebrando el romance. Gabriel Calvo reafirmó que su declaración no es una estrategia, sino un sentimiento auténtico, mientras continúa al frente de su programa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gabriel Calvo oficializa su romance con ‘Majo con sabor’ en vivo con romántico gesto: ‘Mi novia linda’
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebido

    ‘Prima’ de Josimar reaparece sin barriga pese a tener siete meses de embarazo de mellizos: “¿Y los bebés?”

    Shirley Arica REVELA que Macla Yamada fue quien le aconsejó sobre su salud antes de ser operada: "Hayimy es un chancay"

    Las señales estaban ahí: esto decía Hugo García sobre tener un hijo con Alessia Rovegno

    Revelan que la persona que recogió cosas de Laura Spoya sería hijo del alcalde de Jesús María

    Lo más vistos en Farándula

    Mávila Huertas corrige a Magaly tras cometer tremendo error: "Por si acaso mi papá tenía..."

    Suheyn Cipriani llora en vivo por Macarius y confiesa que lo ama pese a que él la terminara en una fecha especial

    Laura Spoya se pronuncia en medio de difusión de video que revela que pidió ayuda con la PNP

    Laura Spoya impacta al revelar su estado tras cirugía de emergencia: “Sin posibilidad de caminar”

    Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;