Gabriel Calvo oficializa su romance con ‘Majo con sabor’ en vivo con romántico gesto: ‘Mi novia linda’

El actor Gabriel Calvo sorprendió en su pódcast ‘A La Cocina’ al declarar su amor y dedicar un saludo a “ Majito ”, confirmando su relación.

Gabriel Calvo grita su amor por ‘Majo con sabor’ y la oficializa en vivo. | Composición Wapa

¡Es oficial! El actor y conductor Gabriel Calvo dejó a todos sorprendidos al revelar en su podcast de YouTube que mantiene una relación sentimental con María José Vigil Checa, conocida como ‘Majo con sabor’. Tras semanas de negaciones por parte de la cocinera peruana sobre un romance con el actor, ahora ambos no esconden sus sentimientos y gritan su amor a los cuatro vientos, confirmando lo que muchos sospechaban.

Gabriel Calvo confirma relación con ‘Majo con sabor’

En el más reciente episodio del podcast Alacocina Tv, Gabriel Calvo dedicó los primeros minutos del programa a anunciar con entusiasmo que su novia es la expareja de Gino Assereto. Además, tuvo un dulce gesto hacia ‘Majo con Sabor’, enviándole un beso frente a las cámaras.

“Ya lo he adelantado, estoy enamorado y ¿por qué no?, de eso se trata", afirmó en un inicio el actor peruano. Aunque al principio mantuvo cierta reserva, Calvo terminó enviando un mensaje que disipó la incertidumbre: “Nada, aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda”, dijo en el mismo programa.

La frase de Gabriel Calvo fue tomada como confirmación de su relación con María José Vigil Checa, “Majo con Sabor”. Su gesto frente a cámaras oficializó el vínculo, mientras compañeros y seguidores celebraron la noticia en redes, creando apodos y mensajes de apoyo que hicieron tendencia la confesión del actor.

Antes de la declaración de Gabriel Calvo, Majo con Sabor fue consultada sobre su relación con el actor y prefirió mantener cautela. “Es mi amigo y es mi socio. Nada más puedo decir”, respondió en una entrevista radial. Ante la insistencia sobre un posible romance, aclaró: “No voy a hablar sobre mi vida privada. Ya aprendí que mi vida privada la quiero tener en privado”.