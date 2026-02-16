Matilde León cuenta la VERDAD detrás de la aparición de Stefano Salvini en la calle: "Creamos un proyecto"

Wapa.pe
Matilde León aclaró que las imágenes de Stefano Salvini en aparente abandono eran parte de su serie web ‘Mivagabundo.com’, proyecto que ambos protagonizan.

    Matilde León habló sobre el proyecto en conjunto con el tambien actor. | Composición Wapa
    Las imágenes que mostraban a Stefano Salvini con apariencia descuidada, sentado en una vereda y aparentemente pidiendo ayuda, encendieron las alarmas en redes sociales y generaron preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, la actriz Matilde León decidió salir al frente para aclarar lo ocurrido y poner fin a las especulaciones.

    A través de un video publicado junto al actor, la artista explicó que todo formaba parte de una estrategia creativa vinculada a un proyecto audiovisual que ambos protagonizan. “Queremos anunciar que todo esto ha sido una mentirilla… en nuestra serie, nuestros personajes terminan así”, afirmó, dejando en claro que no se trataba de una situación real.

    La escena viral era parte de la serie ‘Mivagabundo.com’

    Matilde León detalló que las fotografías difundidas corresponden a escenas de una serie web en formato vertical titulada Mivagabundo.com, producción que nació tras reiteradas solicitudes de seguidores que querían verlos trabajar juntos.

    Según explicó, la historia gira en torno a un personaje en situación vulnerable que es transformado por una mujer de alto nivel económico. “Trata que un vagabundo desamparado es adoptado por una chica de clase alta para transformarlo en su enamorado premium y pasan muchas cosas”, comentó la actriz, invitando al público a seguir el contenido en plataformas digitales como TikTok e Instagram.

    La intérprete también resaltó el esfuerzo invertido en el proyecto. “Lo hacemos con todo el cariño y el amor”, añadió, buscando conectar con la audiencia que reaccionó inicialmente con preocupación.

    Una relación que nació desde la amistad

    Más allá del proyecto profesional, la pareja también ha compartido detalles sobre su vínculo sentimental. En una entrevista previa, Matilde León recordó cómo comenzó su historia con Salvini tras reencontrarse y construir primero una conexión cercana.

    “Este año nos volvimos a encontrar y fluyó, comenzamos siendo amigos. Para mí es importante, para tener una pareja, primero tener una amistad”, señaló.

    Por su parte, el actor resaltó la importancia del apoyo mutuo en su relación y la intención de crecer juntos pese a los desafíos. “Queremos construir algo bonito y tenemos que remar con todas estas cosas”, expresó, destacando cualidades personales de su pareja que fortalecen el vínculo.

    La aclaración de ambos no solo calmó la preocupación del público, sino que también sirvió como lanzamiento oficial de su nueva producción digital.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

