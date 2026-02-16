Novia intenta ayudar a Stefano Salvini pero él responde inesperadamente: ¿Por qué me grabas?

Stefano Salvini fue visto como indigente en la calle y causó alarma, pero Matilde León reveló que todo era parte de su nueva serie digital ‘El Vagabundo’.

La pareja de Stefano Salvini reveló la verdadera razón del aspecto del actor. | Composición Wapa

Stefano Salvini volvió a generar revuelo en redes sociales luego de que circularan imágenes donde se le veía en las calles con apariencia descuidada, ropa deteriorada y hasta solicitando dinero a transeúntes. El inesperado episodio ocurrió pocas horas después de que Matilde León anunciara públicamente el fin de su relación sentimental con el actor, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

La preocupación creció rápidamente, ya que algunos usuarios pensaron que el artista atravesaba una crisis personal. Sin embargo, la historia dio un giro cuando la propia Matilde apareció en el mismo lugar donde él se encontraba y protagonizó una escena que luego se volvió viral.

Matilde León aparece y sorprende con su reacción: “Ese es mi vagabundo”

A través de videos difundidos en redes, la actriz se mostró acercándose a Salvini mientras él permanecía en la vía pública, visiblemente confundido por la situación. En tono humorístico, Matilde lanzó comentarios que dejaron desconcertados a muchos usuarios.

"Ahí está, ese es mi vagabundo, vamos a adoptarlo. Hola, tú eres mi vagabundo, yo te adopté. ¿Cómo estás? Ay Dios mío, no huele bien…para eso lo vamos a desinfectar", expresó mientras lo grababa.

El actor reaccionó sorprendido por la situación y le preguntó directamente: "¿Por qué me grabas?". A lo que ella respondió intentando tranquilizarlo: "Eso es par mi close friends, tranqui, es privado. No me contaron que venía con talento".

Posteriormente, Matilde lo llevó a su vivienda, donde mostró el proceso de cambio de ropa y cuidado personal del actor, alimentando aún más la curiosidad del público sobre lo que realmente estaba ocurriendo.

El misterio se aclara: era parte de la serie ‘El Vagabundo’

Horas después, la pareja reveló que todo formaba parte de un proyecto audiovisual titulado El Vagabundo, una producción que ambos desarrollan para plataformas digitales. La historia gira en torno a una aplicación ficticia que permite a mujeres “adoptar” a hombres en situación de calle para convertirlos en su pareja ideal.

Durante los clips, Matilde continuó con el tono humorístico del concepto. "Les presento mi kit antivagabundo. Mi novio está un poco shy, habrá que hacerle una buena desintoxicación, primero lo vacunamos (…) No sé desde hace cuántos años atrás no se baña, pero tampoco nos importa saberlo", comentó mientras el actor aparecía ya dentro del departamento.

El proyecto tiene a Stefano Salvini como protagonista y marca una nueva etapa creativa para ambos, quienes buscan posicionarse en contenidos digitales ligados a la actuación, su principal pasión artística.