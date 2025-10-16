Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

Stefano Salvini y Matilde León confirman su romance en la alfombra roja y revelan cómo nació su amor: “Nos volvimos a encontrar y fluyó”

Stefano Salvini y Matilde León confirman su romance en la alfombra roja de Alfa y Bravo. Así nació su historia de amor.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Stefano Salvini y Matilde León confirman su romance en la alfombra roja y revelan cómo nació su amor: “Nos volvimos a encontrar y fluyó”
    Stefano Salvini y Matilde León confirmaron que tienen una relación. | Composición Wapa.
    Stefano Salvini y Matilde León confirman su romance en la alfombra roja y revelan cómo nació su amor: “Nos volvimos a encontrar y fluyó”

    Después de semanas de rumores, Stefano Salvini y Matilde León decidieron oficializar su relación amorosa durante la premiere de la película peruana Alfa y Bravo. La pareja posó ante las cámaras y se mostró más unida que nunca, compartiendo sonrisas, abrazos y gestos de cariño frente a la prensa.

    “Este año nos volvimos a encontrar y fluyó, comenzamos siendo amigos. Para mí es importante, para tener una pareja, primero tener una amistad. No podría estar con un chico que yo no considere mi amigo”, confesó Matilde con una gran sonrisa.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Israel Dreyfus saca cara’ por Sheyla Rojas por chats filtrados con Advíncula

    Mientras la actriz conversaba con los medios, el exnovio de Johanna San Miguel no ocultó su afecto: la besó y la tomó de la mano, dejando claro que atraviesan una de sus mejores etapas.

    Matilde León responde sobre el pasado amoroso de Stefano Salvini

    Durante la entrevista, los periodistas no evitaron mencionar a Johanna San Miguel, expareja del actor, con quien tuvo una relación entre 2014 y 2015. Sin embargo, Matilde León se mostró tranquila y madura al responder sobre el tema.

    “Para mí no tiene nada de malo, creo que todos hemos podido relacionarnos en algún momento con una persona del medio. Este medio es chiquito, todos nos conocemos, es normal conectar. Creo que a todos los actores les ha pasado y pienso que no hay ningún problema de por medio”, expresó sin incomodarse.

    La actriz, conocida por sus papeles en Papá en apuros, Nina de azúcar y Al fondo hay sitio, destacó por su naturalidad y empatía al abordar el tema.

    Stefano Salvini revela qué lo enamoró de Matilde León

    El actor Stefano Salvini, de 33 años, también compartió detalles sobre la relación y lo que más admira de su pareja. “Queremos construir algo bonito y tenemos que remar con todas estas cosas”, comentó al inicio.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¿Huele a reconcilación? Waldir Felipa revela que sigue trabajando con Daniela luego anunciar separación: "Yo aún la amo"

    “Lo hemos hablado un montón de veces. Yo tranquilo porque ella es una chica súper inteligente, tiene un corazón enorme y, sobre todo, es muy empática. Todo esto se está haciendo fácil para la relación porque es algo que puede ser difícil de manejar”, señaló.

    La pareja se mantendrá separada por unas semanas debido a compromisos laborales. Matilde León viajará a Colombia para culminar el guion de su primera película, un proyecto personal que la tiene muy entusiasmada.

    “Los dos estamos muy comprometidos con nuestros trabajos, si bien estamos juntos y haciendo todo lo posible para tener la vida más normal del mundo, queremos que nuestra relación siga creciendo”, concluyó la actriz.

    SOBRE EL AUTOR:
    Stefano Salvini y Matilde León confirman su romance en la alfombra roja y revelan cómo nació su amor: “Nos volvimos a encontrar y fluyó”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Melissa Loza impacta al revelar cómo es la relación entre su hija mayor y Roberto Martínez

    Nuevo audio ‘hunde’ a Maju Mantilla tras ser descubierto su supuesto ampay con productor: “Se pone nerviosa y …”

    Querido conductor de TV falleció tras días internado en emergencia y revelan sus DESGARRADORAS palabras: "No podía respirar"

    Mónica Sánchez se lanza contra a Roro por críticas en su contra y los compara con Magaly Medina

    Daniela Darcourt sorprende al tomar drástica decisión tras su ruptura con Waldir Felipa y el ‘hijo’ que tuvieron juntos

    Lo más vistos en Farándula

    Maju Mantilla rompe el silencio tras 'ABANDONAR' su hogar con Gustavo Salcedo: “Nunca he faltado a mis hijos”

    Christian Cueva más amoroso que nunca con Pamela Franco y le regala mágica sorpresa en Ecuador

    Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable: "No podemos controlar"

    ¿Patricio Parodi y Rosángela Espinoza confirman su relación? Modelos son vistos como esposos

    Natalia Salas explota al ver simulación de cicatrices de mastectomía para campañas de cáncer de mama

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;