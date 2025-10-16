Stefano Salvini y Matilde León confirman su romance en la alfombra roja y revelan cómo nació su amor: “Nos volvimos a encontrar y fluyó”

Stefano Salvini y Matilde León confirman su romance en la alfombra roja de Alfa y Bravo. Así nació su historia de amor.

Después de semanas de rumores, Stefano Salvini y Matilde León decidieron oficializar su relación amorosa durante la premiere de la película peruana Alfa y Bravo. La pareja posó ante las cámaras y se mostró más unida que nunca, compartiendo sonrisas, abrazos y gestos de cariño frente a la prensa.

“Este año nos volvimos a encontrar y fluyó, comenzamos siendo amigos. Para mí es importante, para tener una pareja, primero tener una amistad. No podría estar con un chico que yo no considere mi amigo”, confesó Matilde con una gran sonrisa.

Mientras la actriz conversaba con los medios, el exnovio de Johanna San Miguel no ocultó su afecto: la besó y la tomó de la mano, dejando claro que atraviesan una de sus mejores etapas.

Matilde León responde sobre el pasado amoroso de Stefano Salvini

Durante la entrevista, los periodistas no evitaron mencionar a Johanna San Miguel, expareja del actor, con quien tuvo una relación entre 2014 y 2015. Sin embargo, Matilde León se mostró tranquila y madura al responder sobre el tema.

“Para mí no tiene nada de malo, creo que todos hemos podido relacionarnos en algún momento con una persona del medio. Este medio es chiquito, todos nos conocemos, es normal conectar. Creo que a todos los actores les ha pasado y pienso que no hay ningún problema de por medio”, expresó sin incomodarse.

La actriz, conocida por sus papeles en Papá en apuros, Nina de azúcar y Al fondo hay sitio, destacó por su naturalidad y empatía al abordar el tema.

Stefano Salvini revela qué lo enamoró de Matilde León

El actor Stefano Salvini, de 33 años, también compartió detalles sobre la relación y lo que más admira de su pareja. “Queremos construir algo bonito y tenemos que remar con todas estas cosas”, comentó al inicio.

“Lo hemos hablado un montón de veces. Yo tranquilo porque ella es una chica súper inteligente, tiene un corazón enorme y, sobre todo, es muy empática. Todo esto se está haciendo fácil para la relación porque es algo que puede ser difícil de manejar”, señaló.

La pareja se mantendrá separada por unas semanas debido a compromisos laborales. Matilde León viajará a Colombia para culminar el guion de su primera película, un proyecto personal que la tiene muy entusiasmada.